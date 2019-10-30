Volkswagen'den 9 ayda 14,8 milyar euro kar
1 saat önce
Volkswagen, yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre özel kalemler hariç karını yüzde 11,2 artışla 14,8 milyar avroya çıkardı.
Volkswagen, yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre özel kalemler hariç karını yüzde 11,2 artışla 14,8 milyar avroya çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
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