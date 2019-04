Volkswagen'den Otonom Sürüş İçin Bir Adım Daha

CARMEDYA - Volkswagen, Almanya'nın en büyük şehirlerinden biri olan Hamburg'ta otonom sürüş testleri gerçekleştirmeye başladı.







Volkswagen, otonom sürüş konusunda ilerleme sağlamak

amacıyla şehir ortamında test sürüşlerini başlattı. Volkswagen Group Araştırma

Bölümü tarafından Hamburg'da şehir trafiğinde ve gerçek sürüş koşullarında

gerçekleştirilen testlerde, Seviye 4'teki otonom sürüş için özel olarak

tasarlanan lazer tarayıcılar, kameralar, ultrasonik sensörler ve radarlarla

donatılmış beş e-Golf'ten oluşan bir filo kullanılıyor.



Bireysek ulaşım optimize edilecek



Devamlı değerlendirilecek olan test sonuçları, markanın

otonom sürüşle ilgili çok sayıdaki araştırma projesine dahil edilerek, müşteri

odaklı hizmetleri değerlendirmek ve bireysel ulaşımı optimize etmek için

kullanılacak. Teknik olanakların yan sıra, kentsel altyapı gerekliliklerine

odaklanan testler, gelecekteki sürüşlerin daha güvenli ve konforlu olmasının,

sadece otomobillere bağlı olamayacağına, şehirlere, trafik ışıklarına, trafik

yönetim sistemlerine ve bunların birbiriyle iletişim kurmasına olanak tanıyan

dijital bir ekosistem sunması gerekliliğine işaret ediyor. Otonom ve bağlantılı

sürüş için Hamburg/Hansa'da inşasına başlanan 9 kilometrelik dijital test

alanının 2020'de tamamlanması planlanıyor. Hansa'daki test alanında, trafik

ışıkları, altyapıdan araca (I2V) ve araçtan altyapıya (V2I) iletişimi

sağlayacak bileşenler yenileniyor.



Modellerin beyni bagajlarda



Testlerde kullanılacak e-Golf model araçlar, Volkswagen

Group Araştırma Bölümü tarafından tasarlandı ve her birinde 11 lazer tarayıcı,

7 radar ve 14 kamera bulunuyor. Birkaç saat süren test sürüşleri sırasında

dakikada 5 gigabayta kadar veri iletebilecek e-Golf'ün bagajında, 15 dizüstü

bilgisayara eşdeğer bir bilgi işlem gücü konuşlandırılmış. En son sensör

teknolojisi ile birleşen bu muazzam bilgi işlem kapasitesi, yayalar,

bisikletliler, diğer araçlar, kavşaklar, geçiş hakkı, park etmiş otomobiller ve

hareket halindeki trafikte şerit değişiklikleri hakkındaki verinin en kısa

mesafelerde ve milisaniyeler içinde elde edilmesini sağlıyor.



Birden fazla yapay zeka yaklaşımı kullanılıyor



Bilgilerin çeşitliliğine ve karmaşıklığına rağmen, otomobil

yazılımında kullanılan yapay zekanın tüm ilgili nesneleri kaydetmesi ve

herhangi bir yanlış alarmı tetiklemeden bunlara yanıt vermesi gerekiyor. Bunun

için de, Derin Öğrenme (Deep Learning), insan beyni ve sinir sisteminden

esinlenilen Neural Networks ve Sinir Ağları ve Örüntü Tanıma (Pattern

Recognition) gibi birkaç farklı yapay zeka yaklaşımı benimseniyor.



Özel eğitimli pilotlar görev alacak



Güvenlik nedenleriyle, tüm sürüş fonksiyonlarını devamlı

izlemek ve acil durumlarda müdahale etmek amacıyla Hamburg'daki tüm test

sürüşleri sırasında özel olarak eğitilmiş test sürücüleri de direksiyonun

başında olacak. Ayrıca, tüm veri koruma kuralları tamamıyla dikkate alınacak.



Kara yollarında Seviye 5'e kadar otonom sürüşün

fonksiyonelliğine olanak sağlamak amacıyla tüm markalar ve ilgili grup

departmanlarıyla iş birliği içinde olan Volkswagen Group Araştırma Bölümü,

projeden sağlanan bulguları, diğer araştırma ve geliştirme girişimlerine de

dahil edilecek. Böylece, müşterilere bundan birkaç yıl sonra kara yollarında

otonom sürüş için somut ürünler sunulabilmesi sağlanacak ve trafik akışlarında,

yol güvenliğinde kalıcı iyileştirmelere katkıda bulunulacak.



