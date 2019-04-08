Volkswagen'den Otonom Sürüş İçin Bir Adım Daha
2 saat önce
CARMEDYA – Volkswagen, Almanya’nın en büyük şehirlerinden biri olan Hamburg’ta otonom sürüş testleri gerçekleştirmeye başladı. Volkswagen, otonom sürüş konusunda ilerleme sağlamak amacıyla şehir ortamında test sürüşlerini başlattı. Volkswagen Group Araştırma Bölümü tarafından Hamburg’da şehir trafiğinde ve gerçek sürüş koşullarında gerçekleştirilen testlerde, Seviye 4’teki otonom sürüş için özel olarak tasarlanan lazer tarayıcılar, kameralar, ultrasonik sensörler ve...The post Volkswagen’den otonom sürüş için bir adım daha appeared first on Carmedya.
CARMEDYA - Volkswagen, Almanya'nın en büyük şehirlerinden biri olan Hamburg'ta otonom sürüş testleri gerçekleştirmeye başladı.
Volkswagen, otonom sürüş konusunda ilerleme sağlamak
amacıyla şehir ortamında test sürüşlerini başlattı. Volkswagen Group Araştırma
Bölümü tarafından Hamburg'da şehir trafiğinde ve gerçek sürüş koşullarında
gerçekleştirilen testlerde, Seviye 4'teki otonom sürüş için özel olarak
tasarlanan lazer tarayıcılar, kameralar, ultrasonik sensörler ve radarlarla
donatılmış beş e-Golf'ten oluşan bir filo kullanılıyor.
Bireysek ulaşım optimize edilecek
Devamlı değerlendirilecek olan test sonuçları, markanın
otonom sürüşle ilgili çok sayıdaki araştırma projesine dahil edilerek, müşteri
odaklı hizmetleri değerlendirmek ve bireysel ulaşımı optimize etmek için
kullanılacak. Teknik olanakların yan sıra, kentsel altyapı gerekliliklerine
odaklanan testler, gelecekteki sürüşlerin daha güvenli ve konforlu olmasının,
sadece otomobillere bağlı olamayacağına, şehirlere, trafik ışıklarına, trafik
yönetim sistemlerine ve bunların birbiriyle iletişim kurmasına olanak tanıyan
dijital bir ekosistem sunması gerekliliğine işaret ediyor. Otonom ve bağlantılı
sürüş için Hamburg/Hansa'da inşasına başlanan 9 kilometrelik dijital test
alanının 2020'de tamamlanması planlanıyor. Hansa'daki test alanında, trafik
ışıkları, altyapıdan araca (I2V) ve araçtan altyapıya (V2I) iletişimi
sağlayacak bileşenler yenileniyor.
Modellerin beyni bagajlarda
Testlerde kullanılacak e-Golf model araçlar, Volkswagen
Group Araştırma Bölümü tarafından tasarlandı ve her birinde 11 lazer tarayıcı,
7 radar ve 14 kamera bulunuyor. Birkaç saat süren test sürüşleri sırasında
dakikada 5 gigabayta kadar veri iletebilecek e-Golf'ün bagajında, 15 dizüstü
bilgisayara eşdeğer bir bilgi işlem gücü konuşlandırılmış. En son sensör
teknolojisi ile birleşen bu muazzam bilgi işlem kapasitesi, yayalar,
bisikletliler, diğer araçlar, kavşaklar, geçiş hakkı, park etmiş otomobiller ve
hareket halindeki trafikte şerit değişiklikleri hakkındaki verinin en kısa
mesafelerde ve milisaniyeler içinde elde edilmesini sağlıyor.
Birden fazla yapay zeka yaklaşımı kullanılıyor
Bilgilerin çeşitliliğine ve karmaşıklığına rağmen, otomobil
yazılımında kullanılan yapay zekanın tüm ilgili nesneleri kaydetmesi ve
herhangi bir yanlış alarmı tetiklemeden bunlara yanıt vermesi gerekiyor. Bunun
için de, Derin Öğrenme (Deep Learning), insan beyni ve sinir sisteminden
esinlenilen Neural Networks ve Sinir Ağları ve Örüntü Tanıma (Pattern
Recognition) gibi birkaç farklı yapay zeka yaklaşımı benimseniyor.
Özel eğitimli pilotlar görev alacak
Güvenlik nedenleriyle, tüm sürüş fonksiyonlarını devamlı
izlemek ve acil durumlarda müdahale etmek amacıyla Hamburg'daki tüm test
sürüşleri sırasında özel olarak eğitilmiş test sürücüleri de direksiyonun
başında olacak. Ayrıca, tüm veri koruma kuralları tamamıyla dikkate alınacak.
Kara yollarında Seviye 5'e kadar otonom sürüşün
fonksiyonelliğine olanak sağlamak amacıyla tüm markalar ve ilgili grup
departmanlarıyla iş birliği içinde olan Volkswagen Group Araştırma Bölümü,
projeden sağlanan bulguları, diğer araştırma ve geliştirme girişimlerine de
dahil edilecek. Böylece, müşterilere bundan birkaç yıl sonra kara yollarında
otonom sürüş için somut ürünler sunulabilmesi sağlanacak ve trafik akışlarında,
yol güvenliğinde kalıcı iyileştirmelere katkıda bulunulacak.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:08
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