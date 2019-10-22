Son Dakika Haberleri: Volkswagen'den Türkiye açıklaması: Süreç askıda, alternatif yer bakmıyoruz
Son Dakika Ekonomi Volkswagen'den Türkiye açıklaması: Süreç askıda, alternatif yer bakmıyoruz

Volkswagen'den Türkiye açıklaması: Süreç askıda, alternatif yer bakmıyoruz

1 saat önce

Türkiye'de fabrika açma planlarını askıya aldığını açıklayan Volkswagen'den sürece ilişkin yeni bir açıklama daha geldi.

Volkswagen'den Türkiye açıklaması: Süreç askıda, alternatif yer bakmıyoruz, System.String[]

Türkiye'de fabrika açma planlarını askıya aldığını açıklayan Volkswagen'den sürece ilişkin yeni bir açıklama daha geldi. Volkswagen üst yöneticilerinden Tostmann, sürecin askıda olduğunu ve yatırım için bir yer arayışı içerisinde olmadıklarını ifade etti.

Volkswagen, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:59 
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