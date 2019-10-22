Volkswagen'den Türkiye açıklaması: Süreç askıda, alternatif yer bakmıyoruz
1 saat önce
Türkiye'de fabrika açma planlarını askıya aldığını açıklayan Volkswagen'den sürece ilişkin yeni bir açıklama daha geldi.
Türkiye'de fabrika açma planlarını askıya aldığını açıklayan Volkswagen'den sürece ilişkin yeni bir açıklama daha geldi. Volkswagen üst yöneticilerinden Tostmann, sürecin askıda olduğunu ve yatırım için bir yer arayışı içerisinde olmadıklarını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:59
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