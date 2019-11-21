Son Dakika Haberleri: Volkswagen'den Türkiye'de fabrika açıklaması: İnsanlar ölmeye devam ettiği sürece kazma vurmayacağız
Son Dakika Dünya Volkswagen'den Türkiye'de fabrika açıklaması: İnsanlar ölmeye devam ettiği sürece kazma vurmayacağız - Son Dakika Dünya

Volkswagen'den Türkiye'de fabrika açıklaması: İnsanlar ölmeye devam ettiği sürece kazma vurmayacağız

6 saat önce

Yeni fabrikası için tercihini Türkiye'den yana kullanan fakat Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yatırımını erteleyen Volkwagen Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess "insanlar öldürüldüğü sürece bir savaş alanının yanı başına kazma vurmayacağız," açıklamasını yaptı

Volkswagen'den Türkiye'de fabrika açıklaması: İnsanlar ölmeye devam ettiği sürece kazma vurmayacağız, System.String[]

Yeni fabrikası için tercihini Türkiye'den yana kullanan fakat Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yatırımını erteleyen Volkwagen Tepe Yöneticisi Herbert Diess "insanlar öldürüldüğü sürece bir savaş alanının yanı başına kazma vurmayacağız," açıklamasını yaptı.


Linkedin hesabu üzerinden paylaştığı yazıyaa Diess son günlerde Türkiye'deki olası fabrika yatırımıyla ilgili özel ve genelde çok sayıda yorum aldığını söyleyerek başladı.

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Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:19 
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