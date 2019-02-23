Volkswagen'e Toplu Dava Açmaya Hazırlanan 400 Bin Dizel Sahibine 'Çok İyi Haber'

Almanya Yargıtay'ı, dizel araç sahibi bir müşterinin 'firmanın kusuru yüzünden otomobilinin değerinin düştüğü gerekçesiyle' üreticiye karşı açtığı davada karar verdi.

Almanya Yargıtay'ı, dizel araç sahibi bir müşterinin 'firmanın kusuru yüzünden otomobilinin değerinin düştüğü gerekçesiyle' üreticiye karşı açtığı davada karar verdi. Mahkeme dizel araçlara emisyonu düşük gösteren cihazlar yerleştirilmesinin, üreticinin kusuru olduğuna hükmetti. Kararda, "Dizel araçların trafikten yasaklanması tehlikesi vardır. Bu da ürünü asıl kullanım amacından alıkoyar" denilerek davacıyı haklı bulundu.



Almanya Tüketicileri Koruma Merkezleri Birliği Başkanı Klaus Müller, kararın dizel araçlarda bu yola başvuran Volkswagen gibi firmalara karşı toplu dava açmaya hazırlanan tüketiciler için çok iyi bir haber olduğunu söyledi.



50 BİN DOSYA ADLİ MAKAMLARDA



Almanya Tüketicileri Koruma Merkezleri Birliği'nin verdiği bilgiye göre, Volkswagen'e karşı açılacak toplu davaya 400 bin civarında dizel araç sahibi katılacak. Volkswagen, hali hazırda 50 bin dava dosyasının halen adli makamlarda görüldüğünü, 14 bin dosyanın ise çoğunluğu fima lehine olmak üzere karara bağlandığını bildiriyor.



2015'te ilk kez Volkswagen firmasının bu yola başvurduğunun ortaya çıkmasının ardından birden çok Alman otomobil üreticisinin de emisyon testlerinde hileye başvurduğu anlaşılmıştı. Skandalın ardından Almanya ve diğer bazı Avrupa ülkeleriden çok sayıda şehrin belirli bölgelerinde dizel araçların trafiğe çıkması yasaklanmıştı.

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