Son Dakika Haberleri: Volkswagen'e Toplu Dava Açmaya Hazırlanan 400 Bin Dizel Sahibine 'Çok İyi Haber'

Volkswagen'e Toplu Dava Açmaya Hazırlanan 400 Bin Dizel Sahibine 'Çok İyi Haber'

42 dakika önce

Almanya Yargıtay'ı, dizel araç sahibi bir müşterinin 'firmanın kusuru yüzünden otomobilinin değerinin düştüğü gerekçesiyle' üreticiye karşı açtığı davada karar verdi.

Volkswagen'e Toplu Dava Açmaya Hazırlanan 400 Bin Dizel Sahibine 'Çok İyi Haber', System.String[]
Almanya Yargıtay'ı, dizel araç sahibi bir müşterinin 'firmanın kusuru yüzünden otomobilinin değerinin düştüğü gerekçesiyle' üreticiye karşı açtığı davada karar verdi. Mahkeme dizel araçlara emisyonu düşük gösteren cihazlar yerleştirilmesinin, üreticinin kusuru olduğuna hükmetti. Kararda, "Dizel araçların trafikten yasaklanması tehlikesi vardır. Bu da ürünü asıl kullanım amacından alıkoyar" denilerek davacıyı haklı bulundu.

Almanya Tüketicileri Koruma Merkezleri Birliği Başkanı Klaus Müller, kararın dizel araçlarda bu yola başvuran Volkswagen gibi firmalara karşı toplu dava açmaya hazırlanan tüketiciler için çok iyi bir haber olduğunu söyledi.

50 BİN DOSYA ADLİ MAKAMLARDA

Almanya Tüketicileri Koruma Merkezleri Birliği'nin verdiği bilgiye göre, Volkswagen'e karşı açılacak toplu davaya 400 bin civarında dizel araç sahibi katılacak. Volkswagen, hali hazırda 50 bin dava dosyasının halen adli makamlarda görüldüğünü, 14 bin dosyanın ise çoğunluğu fima lehine olmak üzere karara bağlandığını bildiriyor.

2015'te ilk kez Volkswagen firmasının bu yola başvurduğunun ortaya çıkmasının ardından birden çok Alman otomobil üreticisinin de emisyon testlerinde hileye başvurduğu anlaşılmıştı. Skandalın ardından Almanya ve diğer bazı Avrupa ülkeleriden çok sayıda şehrin belirli bölgelerinde dizel araçların trafiğe çıkması yasaklanmıştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:30 

Yargıtay, Almanya, Volkswagen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"CHP'lilerin Kızları Savaş Ganimetidir" Diyen İBB Çalışanı, Sözlerinden Geri Adım Atmadı Yargıtay: Mülk Sahibinden İzin Alınmadan Yapılan Masraflar, Kiracıya Geri Ödenemez

Erdoğan: Tersane İstanbul Projesi, 60 Bin İnsanımıza Yeni İstihdam Sağlayacak Bakan Varank: Piyasalardaki Dalgalanmaları Bertaraf Ettik
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 13:12:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Volkswagen'e Toplu Dava Açmaya Hazırlanan 400 Bin Dizel Sahibine 'Çok İyi Haber'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]