Volkswagen 'egzoz manipülasyonu' için 830 milyon euro ceza ödeyecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Volkswagen 'egzoz manipülasyonu' için 830 milyon euro ceza ödeyecek - Son Dakika Dünya

Volkswagen 'egzoz manipülasyonu' için 830 milyon euro ceza ödeyecek

6 saat önce

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, egzoz manipülasyonundan dolayı kendine dava açan müşterilerine 830 milyar euroluk tazminat ödenmesi konusunda anlaştı. 260 bin kişi tazminat alacak.

Volkswagen 'egzoz manipülasyonu' için 830 milyon euro ceza ödeyecek, System.String[]

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, egzoz manipülasyonundan dolayı kendine dava açan müşterilerine 830 milyar euro tazminat ödenmesi konusunda anlaştı. Dizel otomobil sahipleri bin 350 ile 6 bin 257 euro arasında para alacak, müşterilerin alacakları para miktarı araçların yaşına ve modeline bağlı olarak değişecek. Araç sahipleri ise gelecekteki davalardan vazgeçecek.


Şirketten yapılan açıklamada, "Volkswagen ve Alman Tüketici Teşkilatları Federasyonu (VZBV), toplu davalarla bağlantılı olarak yapılan müzakerelerde 830 milyon euro tutarında mutabık kaldı." yorumunda bulunuldu.

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Volkswagen, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:50 
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