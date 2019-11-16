Son Dakika Haberleri: Volkswagen elektrikli araç bütçesini 60 milyar euroya çıkardı
Son Dakika Dünya Volkswagen elektrikli araç bütçesini 60 milyar euroya çıkardı - Son Dakika Dünya

Volkswagen elektrikli araç bütçesini 60 milyar euroya çıkardı

6 saat önce

Alman otomobil devi Volkswagen, elektrikli araç üretimine geçiş süreci için 2024 yılına kadar ayırdıkları bütçeyi 60 milyar euroya çıkardıklarını duyurdu

Volkswagen elektrikli araç bütçesini 60 milyar euroya çıkardı, System.String[]

Alman otomobil devi Volkswagen, elektrikli araç üretimine geçiş süreci için 2024 yılına kadar ayırdıkları bütçeyi 60 milyar euroya çıkardıklarını duyurdu.


Yönetim kurulu tarafından cuma günü onaylanan plana göre şirket, önümüzdeki 10 yıl boyunca 75 tamamen elektrikli araç modeli ve 60 hibrit model piyasaya sürecek.

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Volkswagen, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:17 
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