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Volkswagen elektrikli araç bütçesini 60 milyar euroya çıkardı
6 saat önce
Alman otomobil devi Volkswagen, elektrikli araç üretimine geçiş süreci için 2024 yılına kadar ayırdıkları bütçeyi 60 milyar euroya çıkardıklarını duyurdu
Alman otomobil devi Volkswagen, elektrikli araç üretimine geçiş süreci için 2024 yılına kadar ayırdıkları bütçeyi 60 milyar euroya çıkardıklarını duyurdu.
Yönetim kurulu tarafından cuma günü onaylanan plana göre şirket, önümüzdeki 10 yıl boyunca 75 tamamen elektrikli araç modeli ve 60 hibrit model piyasaya sürecek.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:17
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