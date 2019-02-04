Son Dakika Haberleri: Volkswagen, Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarında Tesla'nın Güç Kaynağını Kullanacak

Volkswagen, Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarında Tesla'nın Güç Kaynağını Kullanacak

45 dakika önce

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen, ABD'de satın aldığı Electrify America isimli şarj şebekesinde Tesla'nın güç kaynaklarını da kullanacak.

Volkswagen, Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarında Tesla'nın Güç Kaynağını Kullanacak, System.String[]
Alman otomobil devi Volkswagen, önümüzdeki seneler içerisinde yoğun bir şekilde elektrikli otomobil üretimine ağırlık vereceğini açıklamıştı. Dev marka, sadece elektrikli araçlar konusunda değil, bu araçların altyapısı konusunda da büyük yatırımlar gerçekleştirdi. ABD'de Electrify America isimli elektrikli araç şarj şebekesini satın alan şirketin hedefi, tüm şehirlerde ve ara yollarda dahil çok sayıda şarj istasyonu kurmak. Volkswagen bu nedenle elektrikli araçlar alanında öncü Tesla ile bir anlaşma yaptı. Alman şirket artık Electrify America şebekesinde Tesla'nın şarj ünitelerini de kullanacak.






Volkswagen'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre şirket, en yoğun zamanlarda kullanıcılara yardımcı olabilmesi adına Tesla'nın ürettiği güç istasyonlarından da faydalanacak. Hızlı şarj istasyonlarının 210 kW güç üretebildiği, normal bir istasyonun ise 350 kW kapasiteye sahip olduğu güç üniteleri, bundan böyle Electrify America şebekelerinde yer alacak. Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın özellikle üzerinde durduğu bir konu olan elektrikli araçların tüm dünyada yaygın hale getirilmesi ve gezegenin kurtarılmasına katkı sağlanması konusu böylece Alman şirket tarafından da desteklenmiş oldu.






Her iki şirketin yetkilileri de elektrikli araçların kullanımının kolaylaştırılması için gereken her şeyi yapacaklarını, altyapı hazırlıklarında da gerekirse ortak çalışacaklarını bildirdi. Zamanın birbirleri ile rakip olma zamanı değil, iş birliği yapma zamanı olduğunu belirten Elon Musk ise geçtiğimiz günlerde Tesla'nın tüm patentlerini kamuya açarak tüm girişimcilerin bu patentleri kullanmakta özgür olduklarını bildirmişti.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 08:45 

Amerika Birleşik Devletleri, Nicola Tesla, Volkswagen, Teknoloji
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