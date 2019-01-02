Volkswagen, Elektrikli Araçlar İçin Power Bank Geliştirecek
1 saat önce
Volkswagen, telefonlar için yaygın biçimde kullanılan power bank sistemini elektrikli araçlar üzerinde kullanmayı planlıyor. Bu firma için, elektrikli ID ailesini tanıtmadan önce oldukça önemli bir adım. Volkswagen bünyesinde geliştirilen ve mobil şarj istasyonu olarak nitelendiren yeni sistem, 360 kWh’lik kapasitesi ile ard arda 15 elektrikli aracı şarj edebilecek. Alman üreticiye göre, bir istasyonda aynı anda […]The post Volkswagen, elektrikli araçlar için power bank geliştirecek appeared first on Enerji Enstitüsü.
Volkswagen, telefonlar için yaygın biçimde kullanılan power bank sistemini elektrikli araçlar üzerinde kullanmayı planlıyor. Bu firma için, elektrikli ID ailesini tanıtmadan önce oldukça önemli bir adım. Volkswagen bünyesinde geliştirilen ve mobil şarj istasyonu olarak nitelendiren yeni sistem, 360 kWh'lik kapasitesi ile ard arda 15 elektrikli aracı şarj edebilecek.
Alman üreticiye göre, bir istasyonda aynı anda dört taneye kadar sıfır emisyonlu araç şarj edilebilecek. Şarj istasyonu sonunda tükendiğinde ise yeni ve tamamen şarj olmuş bir cihazla değiştirilecek. Bir diğer alternatif ise direkt olarak enerji kaynağına bağlı istasyonlar olacak.
Şirket ayrıca üretilen gücün geçici olarak depolanması konusunu da düşünüyor. Volkswagen Grubu'nun Teknik Geliştirme Başkanı Mark Moller "Şarj istasyonu özellikle güneş veya rüzgar enerjisi ile şarj edilebilir; bu da şarj sırasında elektrikli araçlara aktarılabilir" ifadelerini kullandı.
Volkswagen, ilk mobil hızlı şarj istasyonlarını 2019'un ilk yarısında, Almanya'nın Wolfsburg kentinde kuracak ve şehirdeki şarj altyapısının genişletilmesi için destekte bulunacak. Şarj istasyonları, bir yıl sonra Almanya'nın diğer şehirlerine de uygulanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:45
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