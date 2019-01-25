Son Dakika Haberleri: Volkswagen Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları Üretimine Başlayacak

Volkswagen Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları Üretimine Başlayacak

2 saat önce

– Almanya merkezli araç üreticisi Volkswagen'in yeni departmanı Volkswagen Group Components, elektrikli araçlar için şarj birimlerinin toplu üretimine başlanacağını duyurdu.

Volkswagen Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları Üretimine Başlayacak, System.String[]
Almanya merkezli araç üreticisi Volkswagen'in yeni departmanı Volkswagen Group Components, elektrikli araçlar için şarj birimlerinin toplu üretimine başlanacağını duyurdu.

Şirketin Cuma günü yayınladığı açıklama, aynı anda dört araca kadar hizmet verebilecek olan esnek ve hızlı şarj birimleri tasarlandığını ve söz konusu birimlerin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilecek güç depolama alanları olarak da kullanılabileceğini belirtti. Şirket, gelecek yıl Almanya'nın Hanover bölgesinde üretime başlanacağını belirtirken, söz konusu bölgedeki ısı değiştirme programının da sonlandırılacağını ekledi.

Volkswagen açıklaması ayrıca, ortaklardan "büyük ilgi" gören projenin bu yaz Wolfsburg'daki yerel yetkililer işbirliğiyle başlayacağını duyurdu. Açıklamaya göre "Modular Electric Toolkit (MEB)" teknolojisiyle geliştirilecek olan proje kapsamında elektrikli arabalarda kullanılmış piller onarılarak söz konusu istasyonlara yerleştirilecek.

Almanya'nın Brunswick kentinde akü sistemleri, Kassel kentinde de elektrik motorlar üreten Volkswagen, Salzgitter kentindeki akü hücreleri için oluşturulan Mükemmeliyet Merkezi'nde yakın bir zamanda rotor ve statör üretimine başlanacağını ve bu yıl ve gelecek yılı kapsayan dönemde elektrikli ulaşıma tahsis edilen yatırımın 870 milyon euro değerine ulaştığını açıkladı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:19 Kaynak: DHA

Almanya, Volkswagen, Ekonomi
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