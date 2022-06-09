Volkswagen Golf 2022 fiyat listesi - Son Dakika
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Volkswagen Golf 2022 fiyat listesi

09.06.2022 19:39
Volkswagen Golf 2022 fiyat listesi

Ülkemizin en çok satan otomobillerinden biri konumundaki Volkswagen Golf 2022 fiyat etiketi ne kadar? Sizler için derledik.

1974'ten bu yana otomotiv sektöründen başarı ile boy gösteren Volkswagen Golf, ülkemiz dahil tüm dünyada sıklıkla tercih ediliyor. Son dönemde döviz kuru başta olmak üzere birçok nedenden dolayı fiyatlarında artış yaşansa da C sınıfı için halen en iyi seçeneklerden biri konumunda. Peki aracın 2022 model yılı fiyatları ne durumda? Sizler için derledik…

Volkswagen Golf özellikleri ve 2022 fiyat listesi

Volkswagen Golf; Impression, Life, Style ve R-Line olmak üzere dört donanım seçeneğine sahip. Giriş seviyesi olarak nitelendirilen Impression'da hız sınırlama, hız sabitleme, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, görsel park desteği, geri görüş kamerası ve kör nokta uyarı sistemi gibi özellikler bulunmuyor. Diğer paketlerde bu durumun büyük ölçüde değiştiğini belirtelim.

Volkswagen Golf 2022 fiyat listesi

Otomobil, ülkemizde üç farklı motor seçeneği ile satışta. Bunlardan ilki 1.0 TSI 110 PS; 6 ileri manuel şanzımana, 110 PS güç ve 200 nm tork üretimine sahip. Şehir içi 5.4 ila 6, şehir dışı 3.8 ila 4.9 litre yakıt tüketimi ile sürücülerin karşısına çıkıyor.

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İkinci motor seçeneği 1.0 eTSI 110 PS DSG. 7 ileri DSG şanzımanla gelen motor; 110 PS güç ve 200 nm tork üretebiliyor. Aynı zamanda şehir içi 5 ila 5.4, şehir dışı ise 3.5 ila 4.6 litre aralığında yakıt tüketimine sahip.

Üçüncüsü ise diğerlerine göre biraz daha güçlü sayılabilecek 1.5 eTSI 150 PS DSG. Aynı şekilde 7 ileri şanzımana sahip motor; 150 PS güç ve 250 nm tork üretiyor. Şehir içi 5.7 ila 6.3, şehir dışı 3.7 ila 4.7 litre aralığında yakıt tüketimi bulunuyor.

Volkswagen Golf 2022 fiyat listesi

Volkswagen Golf 2022 fiyat listesi

ModelDonanımFiyat Golf 1.0 TSI 110 PS ManuelImpression?592.000,00Golf 1.0 eTSI 110 PS DSGLife?674.600,00Golf 1.0 eTSI 110 PS DSGStyle?760.000,00Golf 1.0 eTSI 110 PS DSGR-Line?793.100,00Golf 1.5 eTSI 150 PS DSGStyle?809.800,00Golf 1.5 eTSI 150 PS DSGR-Line?866.600,00

Yeni Volkswagen Golf opsiyon fiyat listesi

Opsiyonel DonanımFiyatMetalik Renk?5.920,00Panoramik Açılır Cam Tavan?17.540,00

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Volkswagen Golf 2022 model yılı fiyatları nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

Volkswagen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Volkswagen Golf 2022 fiyat listesi - Son Dakika

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