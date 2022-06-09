1974'ten bu yana otomotiv sektöründen başarı ile boy gösteren Volkswagen Golf, ülkemiz dahil tüm dünyada sıklıkla tercih ediliyor. Son dönemde döviz kuru başta olmak üzere birçok nedenden dolayı fiyatlarında artış yaşansa da C sınıfı için halen en iyi seçeneklerden biri konumunda. Peki aracın 2022 model yılı fiyatları ne durumda? Sizler için derledik…

Volkswagen Golf özellikleri ve 2022 fiyat listesi

Volkswagen Golf; Impression, Life, Style ve R-Line olmak üzere dört donanım seçeneğine sahip. Giriş seviyesi olarak nitelendirilen Impression'da hız sınırlama, hız sabitleme, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, görsel park desteği, geri görüş kamerası ve kör nokta uyarı sistemi gibi özellikler bulunmuyor. Diğer paketlerde bu durumun büyük ölçüde değiştiğini belirtelim.

Otomobil, ülkemizde üç farklı motor seçeneği ile satışta. Bunlardan ilki 1.0 TSI 110 PS; 6 ileri manuel şanzımana, 110 PS güç ve 200 nm tork üretimine sahip. Şehir içi 5.4 ila 6, şehir dışı 3.8 ila 4.9 litre yakıt tüketimi ile sürücülerin karşısına çıkıyor.

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İkinci motor seçeneği 1.0 eTSI 110 PS DSG. 7 ileri DSG şanzımanla gelen motor; 110 PS güç ve 200 nm tork üretebiliyor. Aynı zamanda şehir içi 5 ila 5.4, şehir dışı ise 3.5 ila 4.6 litre aralığında yakıt tüketimine sahip.

Üçüncüsü ise diğerlerine göre biraz daha güçlü sayılabilecek 1.5 eTSI 150 PS DSG. Aynı şekilde 7 ileri şanzımana sahip motor; 150 PS güç ve 250 nm tork üretiyor. Şehir içi 5.7 ila 6.3, şehir dışı 3.7 ila 4.7 litre aralığında yakıt tüketimi bulunuyor.

Volkswagen Golf 2022 fiyat listesi