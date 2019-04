Volkswagen Golf 45 Yaşında

Chronology: First generation

CARMEDYA - Volkswagen 35 milyon adetten fazla üretilmiş Golf'ün 45. yılını kutluyor. Avrupa 'nın başarılı otomobillerinden olan Golf, 45 yaşınabastı. İlk olarak, 29 Mart 1974'te Wolfsburg 'da yer alan Volkswagenfabrikasında markanın en çok satan modeli olacak olan Golf'ün üretimine resmiolarak başlandı. O günlerde Volkswagen'deki hiç kimse efsanevi Beetle 'ın halefibu otomobilin dünyanın dört bir tarafında 35 milyondan fazla satacağını vegünümüzde de satmaya devam edeceğini tahmin etmiyordu. Matematiksel olarak elealırsak, modelin 45 yıl önce üretime geçmesinden itibaren, kesintisiz her gün,her 41 saniyede dünyanın herhangi bir yerinde bir kişi yeni bir Golf siparişetti. Bu da yılda yaklaşık olarak 780 bin otomobil gibi bir ortalamaya denkgeliyor.Teknolojiyi yakından takip ettiGolf, küresel piyasada sınıflandırma kalıplarına meydanokuyan kompakt modellerden biri olarak Volkswagen markasının temeldireklerinden biri olmayı sürdürecek. Golf son teknoloji sürüş desteksistemleri, güvenlik teknolojileri ve kullanıcı dostu Bilgi-Eğlencesistemleriyle otomotivin geleceğine yön veren itici bir güç olmaya devamedecek.Başarılı satış adetleriGolf, Türkiye 'de 1998 yılından günümüze kadar 184 bin 315adet satarak Volkswagen markasının Türkiye'de imajının güçlü olmasında en büyüketkiye sahip modellerin başında geliyor. Türkiye'de de son 6 senedirsegmentinin en çok satan modeli olarak liderliği elinde bulunduruyor.Golf I'in doğuşuna ilişkin önemli veriler:29 Mart 1974: İlk Golf, montaj hattından çıktı.8 Temmuz 1974: Golf, Volkswagen showroomlarında yerini aldı.Tasarım: 3 kapılı ve 5 kapılı Hatchback gövde tipiİç mekan: Beş koltuk, 300 litre bagaj hacmi, katlanabilirarka koltuklarMotor seçenekleri: 1,1 lt 50 PS dört silindirli benzinlimotor; 1,5 lt 70 PS dört silindirli benzinli motorGüç aktarımı ve şanzıman seçenekleri: Önden çekiş, dörtvitesli manuel şanzıman, üç vitesli otomatik şanzıman Maksimum sürat: 140 km/sa (50 PS, manuel şanzıman); 160km/sa (70 PS, manuel şanzıman)