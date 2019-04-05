Volkswagen Golf 45 Yaşında

CARMEDYA -
Volkswagen
35 milyon adetten fazla üretilmiş Golf'ün 45. yılını kutluyor.
Avrupa
'nın başarılı otomobillerinden olan Golf, 45 yaşına
bastı. İlk olarak, 29 Mart 1974'te
Wolfsburg
'da yer alan Volkswagen
fabrikasında markanın en çok satan modeli olacak olan Golf'ün üretimine resmi
olarak başlandı. O günlerde Volkswagen'deki hiç kimse efsanevi
Beetle
'ın halefi
bu otomobilin dünyanın dört bir tarafında 35 milyondan fazla satacağını ve
günümüzde de satmaya devam edeceğini tahmin etmiyordu. Matematiksel olarak ele
alırsak, modelin 45 yıl önce üretime geçmesinden itibaren, kesintisiz her gün,
her 41 saniyede dünyanın herhangi bir yerinde bir kişi yeni bir Golf sipariş
etti. Bu da yılda yaklaşık olarak 780 bin otomobil gibi bir ortalamaya denk
geliyor.
Chronology: First generation
Teknolojiyi yakından takip etti
Golf, küresel piyasada sınıflandırma kalıplarına meydan
okuyan kompakt modellerden biri olarak Volkswagen markasının temel
direklerinden biri olmayı sürdürecek. Golf son teknoloji sürüş destek
sistemleri, güvenlik teknolojileri ve kullanıcı dostu Bilgi-Eğlence
sistemleriyle otomotivin geleceğine yön veren itici bir güç olmaya devam
edecek.
Başarılı satış adetleri
Golf,
Türkiye
'de 1998 yılından günümüze kadar 184 bin 315
adet satarak Volkswagen markasının Türkiye'de imajının güçlü olmasında en büyük
etkiye sahip modellerin başında geliyor. Türkiye'de de son 6 senedir
segmentinin en çok satan modeli olarak liderliği elinde bulunduruyor.
Golf I'in doğuşuna ilişkin önemli veriler:
29 Mart 1974: İlk Golf, montaj hattından çıktı.
8 Temmuz 1974: Golf, Volkswagen showroomlarında yerini aldı.
Tasarım: 3 kapılı ve 5 kapılı Hatchback gövde tipi
İç mekan: Beş koltuk, 300 litre bagaj hacmi, katlanabilir
arka koltuklar
Motor seçenekleri: 1,1 lt 50 PS dört silindirli benzinli
motor; 1,5 lt 70 PS dört silindirli benzinli motor
Güç aktarımı ve şanzıman seçenekleri: Önden çekiş, dört
vitesli manuel şanzıman, üç vitesli otomatik şanzıman
Maksimum
sürat: 140 km/sa (50 PS, manuel şanzıman); 160
km/sa (70 PS, manuel şanzıman)
The post Volkswagen Golf 45 yaşında appeared first on Carmedya.