Son Dakika Haberleri: Volkswagen Grubu Elektrik Tedarikçisi Olmaya Hazırlanıyor

Volkswagen Grubu Elektrik Tedarikçisi Olmaya Hazırlanıyor

33 dakika önce

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu, enerji tedarik edecek ve elektrikli arabalar için şarj hizmetleri verecek gruba bağlı bir şirket kurduğunu bildirdi. Volkswagen Grubu tarafından yapılan açıklamada, Elli Group GmbH (İngilizce electric life/elektrik hayat kavramının kısaltması El-li) isimli yeni şirketin Volkswagen’in, sürdürülebilir hareketlilik konusunda lider bir tedarikçi olma stratejik hedefinin bir parçası olduğu belirtildi. Elli Group […]The post Volkswagen Grubu elektrik tedarikçisi olmaya hazırlanıyor appeared first on Enerji Enstitüsü.

Volkswagen Grubu Elektrik Tedarikçisi Olmaya Hazırlanıyor, System.String[]
Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu, enerji tedarik edecek ve elektrikli arabalar için şarj hizmetleri verecek gruba bağlı bir şirket kurduğunu bildirdi.

Volkswagen Grubu tarafından yapılan açıklamada, Elli Group GmbH (İngilizce electric life/elektrik hayat kavramının kısaltması El-li) isimli yeni şirketin Volkswagen'in, sürdürülebilir hareketlilik konusunda lider bir tedarikçi olma stratejik hedefinin bir parçası olduğu belirtildi.

Elli Group GmbH'nin merkezinin Almanya'nın başkenti Berlin'de olacağı belirtilerek, şu anda 100 çalışanı olan şirketin Volkswagen Grubu'nun markaları için enerji ve elektrikli otomobillerin şarjına yönelik ürün ve hizmetler geliştireceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Volkswagen markasının e-hareketlilikten sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Ulbrich, yeni şirketin yenilenebilir kaynaklardan ve akıllı şarj çözümlerinden gelen enerjiyi müşterilere sunacağını belirterek, "Bu şekilde, mevcut müşterilerle bağları kuvvetlendirecek ve tamamen yeni müşteri gruplarına erişmek için önemli fırsatlar sunan stratejik ve son derece heyecan verici bir iş alanına giriyoruz" ifadesini kullandı.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:25 

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