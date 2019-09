Volkswagen Grup 227 bin aracı geri çağırıyor

CARMEDYA.COM - Volkswagen ve Porsche'nin bazı modelleri geri çağırılıyor.







Toplam 227 bin aracı kapsayan geri çağırma, hava yastığı ve emniyet kemerleri gergisinde oluşan sorun nedeniyle yapılıyor.



Geri çağırma, 2015 yılında üretilen Tiguan, Sharan ve CC modelleriyle, 2015 ve 2016 yıllarında üretilmiş Porsche 911, Cayman, Boxster ve Panamera modellerini kapsıyor.



Almanya'nın KBA Federal Motor Dairesi de yapılan denetlemeler sonucunda hava yastığı kontrol ünitelerinin yazılımlarının güncellenmesi gerekliliğine dikkat çekmişti.



Volkswagen, olası problemleri, yeni bir yazılım güncellemesiyle çözmeye hazırlanıyor.



Bu sorundan 3 bin 900 adedi Almanya'da satılmış olmak üzere 23 bin 500 Porsche modeli etkilenmiş durumda.



