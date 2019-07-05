Volkswagen için iller yarışta
1 saat önce
Alman otomotiv firması Volkswagen'in 1.3 milyar euroluk yatırım için Türkiye ve Bulgaristan arasında seçim yapması beklenirken, Türkiye'de Mersin, İzmir ve Kocaeli iş dünyası da yatırımın kendi illerine yapılması için çağrı yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:07
Alman otomotiv firması Volkswagen
'in 1.3 milyar euroluk yatırım için Türkiye
ve Bulgaristan
arasında seçim yapması beklenirken, Türkiye'de Mersin
, İzmir
ve Kocaeli
iş dünyası da yatırımın kendi illerine yapılması için çağrı yaptı.
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