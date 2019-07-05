Son Dakika Haberleri: Volkswagen için iller yarışta
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Volkswagen için iller yarışta

1 saat önce

Alman otomotiv firması Volkswagen'in 1.3 milyar euroluk yatırım için Türkiye ve Bulgaristan arasında seçim yapması beklenirken, Türkiye'de Mersin, İzmir ve Kocaeli iş dünyası da yatırımın kendi illerine yapılması için çağrı yaptı.

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Alman otomotiv firması Volkswagen'in 1.3 milyar euroluk yatırım için Türkiye ve Bulgaristan arasında seçim yapması beklenirken, Türkiye'de Mersin, İzmir ve Kocaeli iş dünyası da yatırımın kendi illerine yapılması için çağrı yaptı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:07 
Volkswagen, Türkiye, Ekonomi
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