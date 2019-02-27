Son Dakika Haberleri: Volkswagen ile Microsoft Otomobillerde Bulut Bilişim Ortaklığını Derinleştiriyor

Volkswagen ile Microsoft Otomobillerde Bulut Bilişim Ortaklığını Derinleştiriyor

1 saat önce

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Microsoft ile otomobillerde "bulut bağlantısı"nı yaygınlaştırmak için stratejik iş birliğini artırma kararı aldı.

Volkswagen ile Microsoft Otomobillerde Bulut Bilişim Ortaklığını Derinleştiriyor, System.String[]
Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Microsoft ile otomobillerde "bulut bağlantısı"nı yaygınlaştırmak için stratejik iş birliğini artırma kararı aldı.

Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella, Volkswagen (VW) Üst Yöneticisi (CEO) Herbert Diess ile Berlin'deki Volkswagen Digital Lab'de bir araya gelerek, söz konusu iş birliğini masaya yatırdı.

Ziyarette, yeni Volkwagen olarak nitelendirilen VW I.D. elektrikli araçlardaki "Volkswagen Otomobil Bulut" sisteminin Microsoft iş birliği ile Çin ve ABD'de yaygınlaştırılması kararlaştırıldı.

VW CEO'su Diess, Microsoft ile stratejik ortaklıklarının Volkswagen'i yazılım odaklı bir hareketlilik sağlayıcısı olarak geliştirme çabalarında önemli bir unsur olduğunu belirterek "Volkswagen Otomobil Bulut ile müşterilerimiz için eşsiz bir çözüm üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Diess, otomobillerin muhtemelen en gelişmiş internet cihazı olduğunu da söyledi.

Microsoft CEO'su Nadella de dijital teknolojilerin üretim sürecinden otomobilin kendisine kadar, otomobil endüstrisinin her yönünü hızla değiştirdiğini belirterek iki şirket arasındaki ortaklığın Volkswagen'in yazılım odaklı hareketlilik sağlayıcısına dönüşümünü hızlandıracağını kaydetti.

Volkswagen, Microsoft bulut sistemleri sayesinde araç sahiplerine kişiye özel medya içerikleri sunacak, park etme ve aracın şarj edilmesine yönelik öneriler getirecek. Sistem araçlar arası bağlantı sağlarken, acil durum, akıllı ev bağlantısı ve genel internet iletişim seçenekleri de sunacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:38 Kaynak: AA

Microsoft, Volkswagen, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Anketçi Duyurdu! Bir Değil İki Yeni Parti Geliyor Mersin'de 70 Kişilik Geçici İşe 13 Bin 9 Kişi Başvurdu

1 Kişilik Temizlik Görevlisi İşi İçin 6 Bin 198 Kişi Başvurdu Otomotiv Devi Ford, Binlerce Çalışanını İşten Çıkarıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 20:42:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Volkswagen ile Microsoft Otomobillerde Bulut Bilişim Ortaklığını Derinleştiriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]