Volkswagen'in Buggy'si Elektirikleniyor

CARMEDYA.COM – Volkswagen, 1960’lar ve 1970’lerin efsane Amerikan buggy araçlarından esinlenerek yeni bir versiyon yarattı. Tam elektrikli konsept modelini Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtmaya hazırlanıyor. Volkswagen bir efsaneyi hayata döndürüyor! Wolfsburg merkezli Grup, yeni buggy aracının ilk tam elektrikli versiyonunu Mart ayı başında vitrine çıkaracak. Amerikan buggy araçlarından esintiler taşıyan ve modüler elektrikli araç alt...The post Volkswagen’in Buggy’si elektirikleniyor appeared first on Carmedya.

CARMEDYA.COM - Volkswagen, 1960'lar ve 1970'lerin efsane Amerikan buggy araçlarından esinlenerek yeni bir versiyon yarattı.







Tam elektrikli konsept modelini Uluslararası Cenevre

Otomobil Fuarı'nda tanıtmaya hazırlanıyor. Volkswagen bir efsaneyi hayata

döndürüyor! Wolfsburg merkezli Grup, yeni buggy aracının ilk tam elektrikli

versiyonunu Mart ayı başında vitrine çıkaracak. Amerikan buggy araçlarından

esintiler taşıyan ve modüler elektrikli araç alt yapısına (MEB) sahip olan yeni

konsept model, yeni platformun çok yönlülükte ulaştığı noktayı gözler önüne

seriyor.



Beetle şasisinden temel alınmış



Tam elektrikli buggy konsepti, Kaliforniyalı atalarının

izinden gidiyor. O tarihlerde Beetle şasisi temel alınmıştı, şimdiyse MEB

platformu aynı esnekliği sağlıyor. MEB alt yapısına sahip yeni araç, tam

elektrikli platformun yalnızca seri üretimi yapılan modeller dışında da

kullanılabileceğini gösteriyor. Klasik anlamda bir buggy aracın yeniden yorumu

olan ve aslına sadık bir tasarıma sahip modelin sabit tavanı veya bildiğimiz

anlamda kapıları bulunmuyor. Genel görünümde, büyük boyutta jantlar, off-road

lastikler ve kapısız eşik tasarımı ile ön plana çıkıyor.







250 bin araç üretilmişti



Buggy araçlarla Volkswagen teknolojisinin geçmişi uzun

yıllar öncesine dayanıyor. Beetle şasisi; Beetle üstü açık modelden Hebmüller

ve Rometsch gibi şirketlerin ürettiği özel karoserlere ve Meyers Manx buggy

araçlarda benimsenen türden tamamen açık tasarımlara kadar çok sayıda yaratıcı

ve bazen kişiye özel çözümler üretilmesine on yıllar boyunca olanak

sağlamıştır. Dünya çapında 1980'lere kadar tek seferlik veya düşük hacimlerde

yaklaşık 250 bin adet araç üretilmiştir.



The post Volkswagen'in Buggy'si elektirikleniyor appeared first on Carmedya.

Son Dakika » Otomobil » Haber Haber Yayın Tarihi :

Canlı Yayında Sunucuyu Dudağından Öpmeye Kalkışan Meksikalı Milletvekili, İşinden İstifa Etmek Zorunda Kaldı

HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den, Aday Çıkarmadıkları Büyükşehirlerle İlgili Açıklama Geldi

Eşinin Tecavüzüne Uğradı, Tuvalete Bile Gidemiyor!