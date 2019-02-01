Son Dakika Haberleri: Volkswagen'in Buggy'si Elektirikleniyor

Volkswagen'in Buggy'si Elektirikleniyor

1 saat önce

CARMEDYA.COM – Volkswagen, 1960’lar ve 1970’lerin efsane Amerikan buggy araçlarından esinlenerek yeni bir versiyon yarattı. Tam elektrikli konsept modelini Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtmaya hazırlanıyor. Volkswagen bir efsaneyi hayata döndürüyor! Wolfsburg merkezli Grup, yeni buggy aracının ilk tam elektrikli versiyonunu Mart ayı başında vitrine çıkaracak. Amerikan buggy araçlarından esintiler taşıyan ve modüler elektrikli araç alt...The post Volkswagen’in Buggy’si elektirikleniyor appeared first on Carmedya.

Volkswagen'in Buggy'si Elektirikleniyor, System.String[]
CARMEDYA.COM - Volkswagen, 1960'lar ve 1970'lerin efsane Amerikan buggy araçlarından esinlenerek yeni bir versiyon yarattı.



Tam elektrikli konsept modelini Uluslararası Cenevre
Otomobil Fuarı'nda tanıtmaya hazırlanıyor. Volkswagen bir efsaneyi hayata
döndürüyor! Wolfsburg merkezli Grup, yeni buggy aracının ilk tam elektrikli
versiyonunu Mart ayı başında vitrine çıkaracak. Amerikan buggy araçlarından
esintiler taşıyan ve modüler elektrikli araç alt yapısına (MEB) sahip olan yeni
konsept model, yeni platformun çok yönlülükte ulaştığı noktayı gözler önüne
seriyor.

Beetle şasisinden temel alınmış

Tam elektrikli buggy konsepti, Kaliforniyalı atalarının
izinden gidiyor. O tarihlerde Beetle şasisi temel alınmıştı, şimdiyse MEB
platformu aynı esnekliği sağlıyor. MEB alt yapısına sahip yeni araç, tam
elektrikli platformun yalnızca seri üretimi yapılan modeller dışında da
kullanılabileceğini gösteriyor. Klasik anlamda bir buggy aracın yeniden yorumu
olan ve aslına sadık bir tasarıma sahip modelin sabit tavanı veya bildiğimiz
anlamda kapıları bulunmuyor. Genel görünümde, büyük boyutta jantlar, off-road
lastikler ve kapısız eşik tasarımı ile ön plana çıkıyor.



250 bin araç üretilmişti

Buggy araçlarla Volkswagen teknolojisinin geçmişi uzun
yıllar öncesine dayanıyor. Beetle şasisi; Beetle üstü açık modelden Hebmüller
ve Rometsch gibi şirketlerin ürettiği özel karoserlere ve Meyers Manx buggy
araçlarda benimsenen türden tamamen açık tasarımlara kadar çok sayıda yaratıcı
ve bazen kişiye özel çözümler üretilmesine on yıllar boyunca olanak
sağlamıştır. Dünya çapında 1980'lere kadar tek seferlik veya düşük hacimlerde
yaklaşık 250 bin adet araç üretilmiştir.

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Kaynak: Carmedya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 

Wolfsburg, Cenevre Otomobil Fuarı, Volkswagen, Otomobil
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