Üye Girişi
Volkswagen'in eski CEO'ları şirkete toplam 288 milyon avro tazminat ödeyecek - Son Dakika

Volkswagen'in eski CEO'ları şirkete toplam 288 milyon avro tazminat ödeyecek

09.06.2021 15:53
Volkswagen'in eski CEO'ları şirkete toplam 288 milyon avro tazminat ödeyecek, System.String[]

Alman otomotiv devi Volkswagen'in (VW) eski Üst Yöneticisi (CEO) Martin Winterkorn ve şirketin bünyesinde bulunan diğer bazı şirketlerin CEO'larının dizel emisyon skandalı sebebiyle şirkete toplamda 288 milyon avro tazminat ödeyeceği belirtildi.

Alman otomotiv devi Volkswagen'in (VW) eski Üst Yöneticisi (CEO) Martin Winterkorn ve şirketin bünyesinde bulunan diğer bazı şirketlerin CEO'larının dizel emisyon skandalı sebebiyle şirkete toplamda 288 milyon avro tazminat ödeyeceği belirtildi.

VW'den yapılan açıklamaya göre, şirketin dizel skandalına ilişkin Winterkorn'dan talep ettiği tazminat konusunda anlaşmaya varıldı.

Anlaşmaya göre Winterkorn'un kişisel olarak 11,2 milyon avro tazminat ödeyeceği belirtilen açıklamada ayrıca eski Audi CEO'su ve VW Yönetim Kurulu Üyesi Rupert Stadler'in 4,1 milyon avro, Audi şirketinin eski yöneticisi Stefan Knirsch'in 1 milyon avro ve eski Porsche CEO'su Wolfgang Hatz'ın 1,5 milyon avro tazminat ödeyeceğine ilişkin anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Açıklamada, tazminatın büyük bölümü olan 270 milyon avronun ise "menajer mali mesuliyet sigortası" tarafından karşılanacağı belirtildi.

Tazminat ödemelerinin, şirketin denetleme kurulu tarafından Ekim 2015'te dizel krizinin nedenlerine ve sorumluluklarına ilişkin başlatılan incelemeye dayandığı ifade edilen açıklamada, denetleme kurulunun mart ayında hisse senetleri hukuku kapsamında sorumluluğun ihlal edilmesi nedeniyle Winterkorn ve Stadler aleyhine dava açmaya karar verildi anımsatıldı.

Açıklamada, Audi şirketinin eski CEO'su Ulrich Hackenberg'in anlaşmaya hazır olmadığı belirtilerek Hackenberg hakkında yasal adımların atılacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada 22 Temmuz'da toplanacak şirketin genel kurulunun anlaşmayı onaması gerektiği aktarıldı.

ABD Çevre Koruma Ajansı 2015 yılının eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, Bugatti, Scania ve Man gibi markaları bulunan Volkswagen Grubu, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD makamlarına yüksek cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı.

Almanya'da da Winterkorn hakkında şirketin emisyon skandalı kapsamında dolandırıcılık, Rekabet Yasası'nı ihlal etme ve güveni kötüye kullanma suçlamalarından dava açılmıştı.

Volkswagen, Tazminat, Audi, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Volkswagen'in eski CEO'ları şirkete toplam 288 milyon avro tazminat ödeyecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'da seyir halindeyken cayır cayır yandı! Lüks araç kullanılmaz halde 15:57 İstanbul'da seyir halindeyken cayır cayır yandı! Lüks araç kullanılmaz halde Ünlü şarkıcı Gülşen, koronavirüs aşısı yaptırdı 15:46 Ünlü şarkıcı Gülşen, koronavirüs aşısı yaptırdı '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm 15:35 '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm
Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü 15:14 Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü Eşinin kayıp başvurusu yaptığı adam, otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu 15:00 Eşinin kayıp başvurusu yaptığı adam, otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu Savcılıkta itiraf ettiği cinayeti, mahkemede reddetti: Suçu kabul etmek zorunda kaldım 14:53 Savcılıkta itiraf ettiği cinayeti, mahkemede reddetti: Suçu kabul etmek zorunda kaldım
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum 14:51 Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar 14:38 Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar

Son Dakika Haberleri
16:00 Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Kocaeli'deki evinde icra işlemi başladı
15:51 Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Paulo Fonseca'nın yardımcısı Nuno Campos'un hamlesi taraftarı heyecanlandırdı
15:38 Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim
15:34 '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm
15:27 Yabancı kuralının değişmesini istemeyen Kulüpler Birliği, TFF'ye yazı yazdı
15:17 Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak
15:14 Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü
15:12 Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı
15:05 Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım
14:57 Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Kocaeli'deki evinde icra işlemi başladı Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Kocaeli'deki evinde icra işlemi başladı         
16:01
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Paulo Fonseca'nın yardımcısı Nuno Campos'un hamlesi taraftarı heyecanlandırdı Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Paulo Fonseca'nın yardımcısı Nuno Campos'un hamlesi taraftarı heyecanlandırdı         
15:52
Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim         
15:38
Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak         
15:17
Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım         
15:06
Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var         
14:58
Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi         
14:51
Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü         
14:49
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!         
14:26
Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor         
14:07
Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı         
13:37
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir         
12:18
Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor         
11:52
Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu         
10:40
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 16:05:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Volkswagen'in eski CEO'ları şirkete toplam 288 milyon avro tazminat ödeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement