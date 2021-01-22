Volkswagen'ın faaliyet karı geçen yıl yaklaşık yüzde 50 düştü - Son Dakika

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu'nun, düzeltişmiş faaliyet karı geçen yıl 2019'a göre yüzde 48,2 azalışla 10 milyar avroya geriledi.

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, 2020 yılına ilişkin öncü finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, şirketin dizel emisyon skandalıyla ilgili özel kalemler öncesi faaliyet karı, geçen yıl yüzde 48,2 azalarak 10 milyar avro oldu. 2019'da şirket 19,3 milyar avro faaliyet karı açıklamıştı.

Volkswagen'in açıklamasında, "Devam eden salgının sebep olduğu eşi görülmemiş duruma rağmen Volkswagen AG, 2020'nin ikinci yarısında oldukça sağlam temelleri olduğunu kanıtladı. Volkswagen Grubu'nun otomobil teslimatları dördüncü çeyrekte güçlü bir şekilde toparlanmaya devam etti ve hatta üçüncü çeyreğinin teslimatlarını aştı." denildi.

Açıklamada, otomotiv net nakit akışının yaklaşık 6 milyar avro olduğu bildirilerek, 2020'ye ilişkin detaylı finansal sonuçların şubat sonunda açıklanacağı belirtildi.

AB'den 100 milyon avrodan fazla emisyon cezası

Diğer otomobil üreticileri gibi Volkswagen de, Kovidyeni tip koronavirüs salgını ve küresel cips kıtlığı nedeniyle üretimde çeşitli zorluklarla karşı karşıya bulunuyor.

Volkswagen, dün yaptığı açıklamada, 2020 emisyon hedeflerini yakalayamadığı için Avrupa Birliği'nin (AB) 100 milyon avrodan fazla para cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirmişti.

Alman otomobil üreticisinin, AB'nin araçlarındaki ortalama Co2 emisyonlarını yaklaşık yüzde 20 azaltarak 99,8 G/Km'ye düşürdüğü, ancak bunun hedefinin yaklaşık 0,5 G/Km üzerinde olduğu belirtildi.