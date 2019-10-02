Son Dakika Haberleri: Volkswagen'in Manisa'da şirket kurması yeni fabrika için Türkiye seçeneğini güçlendirdi
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Volkswagen'in Manisa'da şirket kurması yeni fabrika için Türkiye seçeneğini güçlendirdi

31 dakika önce

Alman otomobil devi Volkswagen'in (VW), 1 milyar dolarlık üretim yatırımı için Türkiye ile Bulgaristan arasında henüz karar vermemişken, Manisa'da bir şirket kurması Türkiye seçeneğini güçlendirdi

Volkswagen'in Manisa'da şirket kurması yeni fabrika için Türkiye seçeneğini güçlendirdi, System.String[]

Alman otomobil devi Volkswagen'in (VW), 1 milyar dolarlık üretim yatırımında Türkiye ile Bulgaristan arasında henüz karar vermemişken, Manisa'da bir şirket kurması Türkiye seçeneğini güçlendirdi.


Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, Volkswagen, Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı bir şirket kurdu.

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Volkswagen, Türkiye, Manisa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:16 
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Alman otomobil firması Volkswagen Manisa'da şirket kurdu
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