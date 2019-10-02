Volkswagen'in Manisa'da şirket kurması yeni fabrika için Türkiye seçeneğini güçlendirdi
31 dakika önce
Alman otomobil devi Volkswagen'in (VW), 1 milyar dolarlık üretim yatırımı için Türkiye ile Bulgaristan arasında henüz karar vermemişken, Manisa'da bir şirket kurması Türkiye seçeneğini güçlendirdi
Alman otomobil devi Volkswagen'in (VW), 1 milyar dolarlık üretim yatırımında Türkiye ile Bulgaristan arasında henüz karar vermemişken, Manisa'da bir şirket kurması Türkiye seçeneğini güçlendirdi.
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, Volkswagen, Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı bir şirket kurdu.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:16
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