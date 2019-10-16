Volkswagen'in Türkiye'de fabrika açmayı ertelemesi taliplerini artırdı: İlk adım Romanya'dan
1 saat önce
Romanya, Türkiye’de araç üretim fabrikası kurmayı ertelediğini bildiren Volkswagen ile tekrardan görüşme başlatma girişiminde bulunulduğunu duyurdu.
Türkiye'ye kurulması beklenen otomobil üretim tesisinin yapımını Suriye'nin kuzeyinde devam eden askeri harekat sebebiyle askıya alan Volkwagen'e talip çıktı.
Romanya Ticaret Bakanı Stefan Radu Oprea, Volkswagen ile tekrardan görüşme başlatma girişiminde bulunduğunu söyledi. Rumen Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gazetesi Ziarul Financiar'a konuşan Oprea ayrıca açıklamasında Romanya'nın "iş gücü probleminin olmadığını" söyleyerek, Volkwagen'ın ülkede fabrika açma kararı almasının istihdam açısından da önemine değindi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:12
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