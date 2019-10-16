Son Dakika Haberleri: Volkswagen'in Türkiye'de fabrika açmayı ertelemesi taliplerini artırdı: İlk adım Romanya'dan
Son Dakika Dünya Volkswagen'in Türkiye'de fabrika açmayı ertelemesi taliplerini artırdı: İlk adım Romanya'dan

Volkswagen'in Türkiye'de fabrika açmayı ertelemesi taliplerini artırdı: İlk adım Romanya'dan

1 saat önce

Romanya, Türkiye’de araç üretim fabrikası kurmayı ertelediğini bildiren Volkswagen ile tekrardan görüşme başlatma girişiminde bulunulduğunu duyurdu.

Volkswagen'in Türkiye'de fabrika açmayı ertelemesi taliplerini artırdı: İlk adım Romanya'dan, System.String[]

Türkiye'ye kurulması beklenen otomobil üretim tesisinin yapımını Suriye'nin kuzeyinde devam eden askeri harekat sebebiyle askıya alan Volkwagen'e talip çıktı.


Romanya Ticaret Bakanı Stefan Radu Oprea, Volkswagen ile tekrardan görüşme başlatma girişiminde bulunduğunu söyledi. Rumen Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gazetesi Ziarul Financiar'a konuşan Oprea ayrıca açıklamasında Romanya'nın "iş gücü probleminin olmadığını" söyleyerek, Volkwagen'ın ülkede fabrika açma kararı almasının istihdam açısından da önemine değindi.

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Volkswagen, Romanya, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:12 
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