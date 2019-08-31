Son Dakika Haberleri: Volkswagen'in Türkiye'ye gelmesi önündeki tek engel: Otomobillere uygulanan ÖTV vergileri
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Volkswagen'in Türkiye'ye gelmesi önündeki tek engel: Otomobillere uygulanan ÖTV vergileri

2 saat önce

Alman otomobil devi Volkswagen'in (VW), Bulgaristan ile Türkiye arasında gidip geldiği 1 miyar dolarlık üretim yatırımında kararını vermesine bir adım kaldı.

Volkswagen'in Türkiye'ye gelmesi önündeki tek engel: Otomobillere uygulanan ÖTV vergileri, System.String[]

Alman otomobil devi Volkswagen'in (VW), Bulgaristan ile Türkiye arasında gidip geldiği 1 miyar dolarlık üretim yatırımında kararını vermesine bir adım kaldı.


Anlaşmayı yakından takip eden bir kaynaklar, Alman firma ile Türkiye'nin müzakere ettiği son konunun otomobillere uygulanan ÖTV vergisi olduğunu söyledi. Reuters'a konuşan iki kaynak, yetkililerin Ankara'da bu meseleyi görüştüğünü aktardı.

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Volkswagen, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:08 
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