Volkswagen'in Türkiye'ye gelmesi önündeki tek engel: Otomobillere uygulanan ÖTV vergileri
2 saat önce
Alman otomobil devi Volkswagen'in (VW), Bulgaristan ile Türkiye arasında gidip geldiği 1 miyar dolarlık üretim yatırımında kararını vermesine bir adım kaldı.
Alman otomobil devi Volkswagen'in (VW), Bulgaristan ile Türkiye arasında gidip geldiği 1 miyar dolarlık üretim yatırımında kararını vermesine bir adım kaldı.
Anlaşmayı yakından takip eden bir kaynaklar, Alman firma ile Türkiye'nin müzakere ettiği son konunun otomobillere uygulanan ÖTV vergisi olduğunu söyledi. Reuters'a konuşan iki kaynak, yetkililerin Ankara'da bu meseleyi görüştüğünü aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:08
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