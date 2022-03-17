VOLKSWAGEN'İN YATIRIMDAN VAZGEÇTİĞİ FİDANLIK ARAZİ İÇİN YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEDİLER - Son Dakika
Üye Girişi

VOLKSWAGEN'İN YATIRIMDAN VAZGEÇTİĞİ FİDANLIK ARAZİ İÇİN YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEDİLER

17.03.2022 17:27

ALMAN otomotiv firması Volkswagen'in Türkiye'de yapacağı yatırım için fabrikanın kurulması planlanan ve sonra vazgeçilen 4 bin dönümlük arazi içindeki 1009 dekarlık Manisa Muradiye Orman Fidanlığı arazisinin, 'sanayi bölgesi değil tarım toprağı olarak korunması' amacıyla açılan dava...

ALMAN otomotiv firması Volkswagen'in Türkiye'de yapacağı yatırım için fabrikanın kurulması planlanan ve sonra vazgeçilen 4 bin dönümlük arazi içindeki 1009 dekarlık Manisa Muradiye Orman Fidanlığı arazisinin, 'sanayi bölgesi değil tarım toprağı olarak korunması' amacıyla açılan dava kapsamında yapılan keşif sonrası çevreciler yürütmenin durdurulmasını istedi.

Alman otomotiv firması Volkswagen'in Türkiye'de yapacağı yatırım için fabrikanın kurulması planlanan 4 bin dönümlük arazideki 1009 dekarlık Manisa Muradiye Orman Fidanlığı mahkemelik oldu. Volkswagen'in vazgeçtiği yatırımın ardından arazi yatırımcılarını beklerken, Manisa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Çevre Derneği, fidanlığın Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) devredilmesine karşı, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ve Manisa Valiliği'nin yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na dava açtı. Kasım 2021'de Manisa 2'nci İdare Mahkemesi'ne açılan 2 ayrı dava sonucunda, mahkeme geçen 11 Mart'ta söz konusu alanda keşif yapılmasına karar verdi. Dernek üyeleri, keşfin ardından rapor beklenilen alanda yürütmenin durdurulmasını ve akabinde iptal kararlarının verilmesi bekliyor.

Manisa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Çevre Derneği Üyesi ve emekli Yargıtay Üyesi Ali Suat Ertosun, alanın sanayi olması halinde çevre kirliliğinin artacağını ileri sürerek, Fidanlık, 1'inci sınıf tarım arazisi olup, burası 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu uyarınca Bakanlar Kurulu kararıyla 'Büyük Ova Koruma Alanı' kapsamına alınmıştır. Dolayısıyla tarım arazisi olduğundan korunması gerekmektedir. Yer Seçimi Komisyonu'nun burasını genişleme alanı olarak seçmesi doğru olmadığı gibi hukuka da uygun değildir. Burasının sanayi bölgesi olarak seçilmesi için, alternatif alan bulunmaması, il valisinin başkanlığında oluşturulan toprak koruma kurulunun uygun görmesi ve toprak koruma projelerine uyulması kaydıdır. Fakat Manisa'da buraya alternatif yerler mevcuttur. Dolayısıyla alınan olurlar da hukuka uygun değildir. Toprak koruma kurulu kararı da hatalıdır. Üstün kamu yararı da burasının sanayi bölgesi olmasını değil, tarım toprağı olarak korunmasını gerektirmektedir. Ayrıca fidanlık, Gediz Nehri'ne çok yakındır. Burasının sanayi olması, çevre kirliliğini artıracaktır. Açtığımız davada, öncelikle yürütmenin durdurulmasını ve akabinde iptal kararlarının verilmesini istiyoruz diye konuştu.

'TÜRKİYE İÇİN KARŞIYIZ'

Sanayiye karşı olmadıklarını, çevre kirliliğine karşı olduklarını kaydeden Ertosun, İlk olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ve Manisa Valiliği'ne karşı, 2'nci olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na karşı dava açtık. Manisa Organize Sanayi Bölgesi yönetimi bu davalara taraf oldu. Davaların keşfi 11 Mart günü yapıldı. Biz bu davalarda toprak koruma kurulunun aldığı kararın iptalini, buranın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na verilmesini, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca Manisa OSB'ye tahsisinin iptali için dava açtık. Yürütmenin durdurulmasını bekliyoruz. Davanın sonunda iptal kararı verilirse orman fidanlığı kalacak. Tarım topraklarının yok edilmesine sadece Manisa için değil, Türkiye için karşıyız diye konuştu.

VOLKSWAGEN'İN YATIRIMDAN VAZGEÇTİĞİ FİDANLIK ARAZİ İÇİN YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEDİLER
VOLKSWAGEN'İN YATIRIMDAN VAZGEÇTİĞİ FİDANLIK ARAZİ İÇİN YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEDİLER
VOLKSWAGEN'İN YATIRIMDAN VAZGEÇTİĞİ FİDANLIK ARAZİ İÇİN YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEDİLER
VOLKSWAGEN'İN YATIRIMDAN VAZGEÇTİĞİ FİDANLIK ARAZİ İÇİN YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEDİLER

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta mahkeme Afşin C Termik Santrali için yürütmeyi durdurma kararı verdi, bundan sonra ne olacak? Kahramanmaraş'ta mahkeme Afşin C Termik Santrali için yürütmeyi durdurma kararı verdi, bundan sonra ne olacak? Güzelçamlı için bu yıl yatırım dönemi olacak Güzelçamlı için bu yıl yatırım dönemi olacak

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VOLKSWAGEN'İN YATIRIMDAN VAZGEÇTİĞİ FİDANLIK ARAZİ İÇİN YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEDİLER - Son Dakika


Son Dakika
18:05 Lüks otomobilin parçalara ayrılışı saniye saniye kameraya yansıdı! Araçtakiler şaştı kaldı
18:03 Sarı-kırmızılı taraftar, Barcelonalı futbolcuların kaldığı oteli bastı! Rakip takımın yıldızları maça uykulu çıkacak
17:59 Vatandaşlar anında tepki gösterdi! Lüks otomobili benzinle yıkadı
17:45 Fenerbahçe ile sözleşmesi yenilenmeyen Berke Özer, Galatasaray ile görüşmeye başladı
17:28 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının cinsel organından bardak çıktı
17:28 Erdoğan, Putin'le telefonda görüştü! İki lideri Ankara'da buluşturma teklifini tekrarladı
17:05 Tanga bikinisiyle sokakta direk dansı yapan kadın, sürücüleri hayretler içerisinde bıraktı
16:55 Merakla beklenen maç bugün! Galatasaray'a çok iş düşüyor! Barcelona'yı eleyemezsek Avrupa Ligi'ne veda edeceğiz
16:43 Komedyen Özdemir Akşener'i etiketleyip sordu: Babam soruyor, ne diyim Meral Hanım?
16:41 4. yılını kutlayan Rosebella Kozmetik, Tüketici Kalite Ödülü'ne layık görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 18:10:00. #1.11#
SON DAKİKA: VOLKSWAGEN'İN YATIRIMDAN VAZGEÇTİĞİ FİDANLIK ARAZİ İÇİN YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEDİLER - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement