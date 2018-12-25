Son Dakika Haberleri: Volkswagen'in yeni yatırımında Türkiye açık ara en güçlü aday

Volkswagen'in yeni yatırımında Türkiye açık ara en güçlü aday

42 dakika önce

Otomotiv sanayisi temsilcileri, VW Grubu'nun gerçekleştireceği yeni fabrika yatırımı için en güçlü adayın Türkiye olduğunu düşünüyor.

Volkswagen'in yeni yatırımında Türkiye açık ara en güçlü aday, System.String[]
Otomotiv sanayisi temsilcileri, VW Grubu'nun gerçekleştireceği yeni fabrika yatırımı için en güçlü adayın Türkiye olduğunu düşünüyor. Siyasi kararların gölgelememesi halinde yatırıma "kesin" gözüyle bakılıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:03 

Türkiye, Ekonomi
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