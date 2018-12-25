Volkswagen'in yeni yatırımında Türkiye açık ara en güçlü aday
42 dakika önce
Otomotiv sanayisi temsilcileri, VW Grubu'nun gerçekleştireceği yeni fabrika yatırımı için en güçlü adayın Türkiye olduğunu düşünüyor.
Otomotiv sanayisi temsilcileri, VW Grubu'nun gerçekleştireceği yeni fabrika yatırımı için en güçlü adayın Türkiye olduğunu düşünüyor. Siyasi kararların gölgelememesi halinde yatırıma "kesin" gözüyle bakılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:03
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