Volkswagen'in yeni yatırımında Türkiye açık ara en güçlü aday

Otomotiv sanayisi temsilcileri, VW Grubu'nun gerçekleştireceği yeni fabrika yatırımı için en güçlü adayın Türkiye olduğunu düşünüyor.

Otomotiv sanayisi temsilcileri, VW Grubu'nun gerçekleştireceği yeni fabrika yatırımı için en güçlü adayın Türkiye olduğunu düşünüyor. Siyasi kararların gölgelememesi halinde yatırıma "kesin" gözüyle bakılıyor.

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