Son Dakika Haberleri: Volkswagen Otomotiv Vergilerinden Muaf Olmak İçin ABD ile Görüşüyor

Volkswagen Otomotiv Vergilerinden Muaf Olmak İçin ABD ile Görüşüyor

1 saat önce

– Almanya merkezli araba üreticisi Volkswagen, ABD'nin araba ithalatına uygulamayı değerlendirdiği ek gümrük vergilerinden muaf olabilmek için ABD yönetimiyle görüşmelere başladı.

Volkswagen Otomotiv Vergilerinden Muaf Olmak İçin ABD ile Görüşüyor, System.String[]
– Almanya merkezli araba üreticisi Volkswagen, ABD'nin araba ithalatına uygulamayı değerlendirdiği ek gümrük vergilerinden muaf olabilmek için ABD yönetimiyle görüşmelere başladı.

İsviçre'nin Davos kentinde bu yıl 49'uncusu düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuşan Volkswagen CEO'su Herbert Diess, ABD ve Çin arasındaki ticari gerginlikler nedeniyle, Çin'de azalan talebin "büyük bir endişe" oluşturduğu söyledi. Diess, iki ülke arasında bir anlaşmaya ulaşılmasıyla söz konusu ticaret savaşının sona erebileceğini ve bu durumda Çin'deki talebin "hafif artabileceğini" de ekledi.

Volkswagen hisseleri son altı ayda yüzde 1.0'ın üzerinde geriledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:18 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Volkswagen, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avustralya Açık'ta Kvitova, 5 Yıl Sonra Finale Yükseldi İtalya, Almanya, Hollanda ve Rusya'nın Balığı Elazığ'dan

Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili BM Raportörü Türkiye'ye Geliyor AK Parti'den Venezuela Açıklaması: Hiçbir Ülke Venezuela'ya Devlet Başkanı Atayamaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 19:16:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Volkswagen Otomotiv Vergilerinden Muaf Olmak İçin ABD ile Görüşüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]