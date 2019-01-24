Volkswagen Otomotiv Vergilerinden Muaf Olmak İçin ABD ile Görüşüyor

– Almanya merkezli araba üreticisi Volkswagen, ABD'nin araba ithalatına uygulamayı değerlendirdiği ek gümrük vergilerinden muaf olabilmek için ABD yönetimiyle görüşmelere başladı.

– Almanya merkezli araba üreticisi Volkswagen, ABD'nin araba ithalatına uygulamayı değerlendirdiği ek gümrük vergilerinden muaf olabilmek için ABD yönetimiyle görüşmelere başladı.



İsviçre'nin Davos kentinde bu yıl 49'uncusu düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuşan Volkswagen CEO'su Herbert Diess, ABD ve Çin arasındaki ticari gerginlikler nedeniyle, Çin'de azalan talebin "büyük bir endişe" oluşturduğu söyledi. Diess, iki ülke arasında bir anlaşmaya ulaşılmasıyla söz konusu ticaret savaşının sona erebileceğini ve bu durumda Çin'deki talebin "hafif artabileceğini" de ekledi.



Volkswagen hisseleri son altı ayda yüzde 1.0'ın üzerinde geriledi. - İstanbul

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