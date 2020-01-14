Volkswagen rekor kırdı: Geçtiğimiz yıl 10.97 milyon araç sattı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Volkswagen rekor kırdı: Geçtiğimiz yıl 10.97 milyon araç sattı - Son Dakika Dünya

Volkswagen rekor kırdı: Geçtiğimiz yıl 10.97 milyon araç sattı

6 saat önce

Volkswagen, 2019 yılında 10.97 milyon araç satarak rekor kırdı. Bu satış rakamları ile Alman firma dünyanın en çok otomobil satan markası olma özelliğini korudu.

Volkswagen rekor kırdı: Geçtiğimiz yıl 10.97 milyon araç sattı, System.String[]

Volkswagen, 2019 yılında 10.97 milyon araç satarak rekor kırdı. Bu satış rakamları ile Alman firma dünyanın en çok otomobil satan markası olma özelliğini korudu.


Merkezi Almanya'nın Wolfsburg şehrinde bulunan şirket, 2018 yılında 10.83 milyon araç satarak Renault-Nissan-Mitsubishi ve Toyota ortaklığını geride bıraktı.

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Volkswagen, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:25 
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