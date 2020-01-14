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Volkswagen rekor kırdı: Geçtiğimiz yıl 10.97 milyon araç sattı
6 saat önce
Volkswagen, 2019 yılında 10.97 milyon araç satarak rekor kırdı. Bu satış rakamları ile Alman firma dünyanın en çok otomobil satan markası olma özelliğini korudu.
Volkswagen, 2019 yılında 10.97 milyon araç satarak rekor kırdı. Bu satış rakamları ile Alman firma dünyanın en çok otomobil satan markası olma özelliğini korudu.
Merkezi Almanya'nın Wolfsburg şehrinde bulunan şirket, 2018 yılında 10.83 milyon araç satarak Renault-Nissan-Mitsubishi ve Toyota ortaklığını geride bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:25
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