Volkswagen, Rusya'da üretime ara verecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Volkswagen, Rusya'da üretime ara verecek - Son Dakika Ekonomi

Volkswagen, Rusya'da üretime ara verecek

12 dakika önce

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Avrupa'dan parça temini konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle Rusya'daki fabrikalarında üretimi askıya alacağını bildirdi.

Volkswagen, Rusya'da üretime ara verecek, System.String[]

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Avrupa'dan parça temini konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle Rusya'daki fabrikalarında üretimi askıya alacağını bildirdi.

Volkswagen'den yapılan açıklamada, şirketin Rusya'daki bazı fabrikalarındaki üretim faaliyetlerinin, parça temini konusunda ortaya çıkan belirsizlikler sebebiyle 30 Mart – 10 Nisan tarihleri itibarıyla askıya alınacağı belirtildi.

Açıklamada, şirketin Kaluga'daki otomobil fabrikası ve Nijniy Novgorod'daki montaj tesislerinin üretimi geçici olarak durdurma kararından etkilendiği ifade edildi.

Rusya merkezli Avrupalı Ticaretler Birliği (AEB) verilerine göre, ülkedeki Volkswagen satışları geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 azalarak 104 bin adede gerilemişti.

Volkswagen, Avrupa, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:04 Kaynak: AA

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