Volkswagen, Suriye operasyonu nedeniyle Türkiye yatırımını erteledi
1 saat önce
Volkswagen, Suriye operasyonu nedeniyle Türkiye yatırımını erteledi
Alman otomobil devi Volkswagen, Türkiye'nin Suriye'de devam eden Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Manisa'da kurmayı planladığı fabrikayla ilgili nihai kararı erteledi. Alman Handelsblatt gazetesine konuşan şirketin sözcüsü, bölgedeki durumu endişeyle izlediklerini belirtti.
Gazete, Manisa'nın lokasyon ve giderler konusunda Bulgaristan'a göre daha avantajlı olduğu için seçildiğini ancak askeri operasyon nedeniyle durumun değiştiğini aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:42
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