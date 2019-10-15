Son Dakika Haberleri: Volkswagen, Suriye operasyonu nedeniyle Türkiye yatırımını erteledi
Son Dakika Dünya Volkswagen, Suriye operasyonu nedeniyle Türkiye yatırımını erteledi

Volkswagen, Suriye operasyonu nedeniyle Türkiye yatırımını erteledi

1 saat önce

Volkswagen, Suriye operasyonu nedeniyle Türkiye yatırımını erteledi

Volkswagen, Suriye operasyonu nedeniyle Türkiye yatırımını erteledi, System.String[]

Alman otomobil devi Volkswagen, Türkiye'nin Suriye'de devam eden Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Manisa'da kurmayı planladığı fabrikayla ilgili nihai kararı erteledi. Alman Handelsblatt gazetesine konuşan şirketin sözcüsü, bölgedeki durumu endişeyle izlediklerini belirtti.


Gazete, Manisa'nın lokasyon ve giderler konusunda Bulgaristan'a göre daha avantajlı olduğu için seçildiğini ancak askeri operasyon nedeniyle durumun değiştiğini aktardı.

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Barış Pınarı Harekatı, Volkswagen, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:42 
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