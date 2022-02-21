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Volkswagen SUV ailesi T-Cross ve Taigo ile büyüyor - Son Dakika

Volkswagen SUV ailesi T-Cross ve Taigo ile büyüyor

21.02.2022 19:44
Volkswagen SUV ailesi T-Cross ve Taigo ile büyüyor

Volkswagen, Touareg, Tiguan ve T-Roc’tan sonra ailenin yeni üyeleri T-Cross ve Taigo’yu satışa sunarak SUV segmentindeki iddiasını güçlendiriyor.

Volkswagen, Touareg, Tiguan ve T-Roc'tan sonra ailenin yeni üyeleri T-Cross ve Taigo'yu satışa sunarak SUV segmentindeki iddiasını güçlendiriyor.

Markanın, B SUV segmentinde satışa sunacağı Yeni Taigo ve T-Cross modelleri Şubat ayının son haftasında showroomlarda yerini almaya hazırlanıyor.

Şubat ayı son haftasında showroomlarda yerini alacak olan Yeni Taigo, 1.0 lt TSI 95 PS 5 ileri manuel, 1.0 lt TSI 110 PS 7 ileri DSG ve 1.5 lt TSI 150 PS 7 ileri DSG olmak üzere 3 farklı motor seçeneği, 3 farklı donanım paketiyle 515 bin TL' den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Aynı segmentte fonksiyonel ve pratik çözümler sunan diğer SUV modeli T-Cross ise 1.0 lt TSI 110 PS 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG motor seçeneği, 2 farklı donanım paketi ile 448 bin 300 TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatlarıyla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Volkswagen SUV ailesi T-Cross ve Taigo ile büyüyor

Yeni Taigo: Volkswagen'in ilk SUV coupe modeli

Avrupa ile paralel zamanlamada Türkiye pazarına sunulan Yeni Taigo, sportif SUV Crossover sınıfına yeni bir enerji getiriyor. Volkswagen'in ilk SUV coupe modeli olan Yeni Taigo, zamansız ve karakteristik tasarımı, sportif duruşu, günlük kullanım kolaylığı ve zengin standart donanım seçenekleriyle ilk bakışta bile duyguları harekete geçirmeyi başarıyor. 4,271 metrelik SUV coupe, standart olarak; LED farlar, tamamen dijital bir kokpit ve yeni nesil bilgi-eğlence sistemleri (MIB3) ile donatılıyor.

Taigo'nun tasarımı, güçlü gövde orantılarıyla öne çıkıyor. Eğimli C sütunu ile coupe tasarımı, Taigo'yu kendi segmentinde farklılaştıyor. Profilden bakıldığında, güçlü çamurluk kaplamaları ile crossover karakterini vurgulayan keskin çizgileri dikkat çekiyor. Coupe tasarımına rağmen yeni Taigo, 438 litrelik bagaj hacmi ve arka alanda geniş bir oturma alanı sunabiliyor.

Yeni modelin ön ve arka tasarımı oldukça karakteristik. Farlardan stop lambalarına kadar tüm dış aydınlatma elemanları standart olarak LED teknolojisine sahip. Yeni aydınlatma tasarımı gündüz ve gece sürüşlerinde benzersiz bir ışık imzası oluşturuyor. Taigo, Style donanım seviyesinden itibaren standart olarak ışık şeridine sahip ön radyatör ızgarası ve IQ.LIGHT LED matrix farlarla donatılıyor. Böylece, karakteristik LED ışık şeridini sunan diğer Volkswagen modelleri Golf, Yeni Polo ve Yeni Tiguan Allspace ile tasarım açısından bir bağ kuruyor. Arkadaki kesintisiz ışık şeridi, aracın genişliğini ve karakterini güçlendiriyor. Bunun dışında Life donanım seviyesinden itibaren yan aynalarda projeksiyon ışığı standart olarak sunuluyor.

Volkswagen SUV ailesi T-Cross ve Taigo ile büyüyor

Dijital kokpit

Yeni Taigo, iç tasarımda standart olarak özenle tasarlanan çok fonksiyonlu deri direksiyon simidi ve modern kumandalarla donatılıyor. Yeni Taigo'da standart olarak bulunan Dijital Kokpit'te Bilgi & eğlence sistemi, App-Connect ve Climatronic, dokunmatik kontroller ve "touch sliderlar" ile kumanda ediliyor. Tiguan ve Passat gibi daha üst modellerde de sunulan bu özellikler, Taigo'nun iç tasarımındaki yüksek teknoloji seviyesinin altını çiziyor.

Zengin ekipman seviyesi: Life, Style ve R-Line

Yeni Taigo, yalın, net ve güçlü bir ekipman stratejisi paralelinde Life, Style ve R-line donanım seviyeleri ile satışa sunuluyor. Life donanım seviyesinden itibaren LED farlar ve LED stop grubu, 8,25 inç'lik dokunmatik ekrana sahip radyo ve navigasyon sistemi, dijital gösterge paneli "Digital Cockpit", geri görüş kamerası ve tam otomatik dijital klima "Climatronic" standart olarak sunuluyor.

Style donanım seviyesinde ise standart olarak sunulan dijital gösterge paneli "Digital Cockpit Pro", "Keyless entry", geniş panoramik açılır cam tavan, ısıtmalı ön koltuklar, IQ. Light LED Matrix farlar, ambiyans aydınlatma ve 17 inç alüminyum alaşım jantlar Yeni Taigo'yu bir üst segment seviyesine taşıyor.

Sportif R-Line'da ise Style pakete ek olarak, karartılmış arka ve arka yan camlar, R-Line direksiyon ve R-Line iç ve dış tasarım ekipmanları yer alıyor. Yeni Taigo'da 300 watt gücünde 6 hoparlörlü 'beats audio' sistemi, 9,2 inç büyüklüğünde radyo ve navigasyon sistemi Discover Pro başta olmak üzere çok sayıda opsiyonel donanım sunuluyor.

Volkswagen SUV ailesi T-Cross ve Taigo ile büyüyor

Yeni Taigo ile otonom sürüş destek sistemleri: IQ.Drive

Yeni crossover, sürüş asistan sistemleri açısından da üst segment Volkswagen modelleriyle benzer bir seviye sunuyor. Yeni Taigo'da kısmi otonom sürüş deneyiminin yolunu açan teknolojileri bir araya getiren IQ.DRIVE Sürüş destek sistemi opsiyonel olarak tercih edilebiliyor. Yarı Otonom Sürüş Asistanı "Travel Assist" ile birlikte Acil Durum Asistanı "Emergency Assist", Proaktif Yolcu Koruma Sistemi "Proactive Passenger Protection System", yaya algılama özelliğine sahip Ön Bölge Asistanı "Front Assist", Adaptif Hız Sabitleyici "ACC", Şerit Değiştirme Asistanı "Side Assist" gibi asistan sistemleri Yeni Taigo'da opsiyonel olarak sunuluyor. Bu sınıfta çok az model bu kadar zengin bir sürüş destek sistemleri yelpazesi barındırıyor.

Sekiz renk

Yeni Taigo; iki opak, beş metalik ve bir özel inci efektli olmak üzere sekiz farklı gövde rengiyle sunuluyor. Donanım seviyesine bağlı olarak 16 inç ile 18 inç arasında farklı jant seçenekleri sunuluyor.

Volkswagen SUV ailesi T-Cross ve Taigo ile büyüyor

Yüksek verimlilik seviyesine sahip TSI motorlar

Volkswagen, Taigo'yu; 95 PS,110 PS ve 150 PS gücünde yüksek verimlilik seviyesine sahip benzinli motor seçenekleriyle pazara sunuyor. Türkiye'de Life donanım seviyesinde 1.0 TSI 95 PS 5 ileri manuel ve 1.0 TSI 110 PS 7 ileri DSG; Style ve R-Line donanım seviyesinde 1.0 TSI 110 PS 7 ileri DSG ve 1.5 TSI 150 PS 7 ileri DSG motor seçenekleri alınabiliyor. Ekonomik ve düşük emisyonlu TSI benzinli motorlar, çevre dostu araçlara geçiş noktasında önemli katkı sağlıyor.

Volkswagen SUV ailesi T-Cross ve Taigo ile büyüyor

T-Cross

T-Cross, pratik, çok yönlü ve esnek kullanım özellikleriyle Volkswagen'in hızla büyüyen SUV ürün ailesini tamamlıyor. Gelişmiş fonksiyonel özellikleriyle şehir için kullanıma çok uygun, sağlam bir yol arkadaşı olarak aynı zamanda maliyet fayda ilişkisini en üst seviyeye taşıyor.

T-Cross, 4,12 metre uzunluğunda, 1,58 metre yüksekliğinde ve 1.76 metre genişliğinde yapısıyla tam bir şehirli SUV. Şubat ayı sonunda Volkswagen Yetkili Satıcılarında 448 bin 300 TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla yerini alacak olan T-Cross, fonksiyonellik, güvenlik ve konfor ihtiyaçlarını karşılayan eksiksiz bir paket sunuyor.

Dikkat çekici ön ızgarasıyla çarpıcı ön tasarım

Çarpıcı ön tasarım, modelin Volkswagen SUV ailesi aidiyetini vurgularken, modelin özgünlüğünün de altını çiziyor. Bunun dışında dikkat çekici diğer bir tasarım detayı ise, her iki yanda farların entegre edildiği geniş radyatör ızgarası. Profilden bakıldığında göze çarpan iki omuz çizgisi güçlü görünüme katkı sağlıyor. Omuz çizgisi arka cepheyi boydan boya kaplayan yansımalı şerit ile bütünleşiyor. Bu şerit, T-Cross'un genişliğini görsel olarak güçlendiren siyah panel ile çevreleniyor.

Volkswagen SUV ailesi T-Cross ve Taigo ile büyüyor

İç mekan

4,12 metre uzunluğundaki SUV, T-Roc'tan yaklaşık on iki santimetre daha kısa. Modüler MQB platformunun motoru iyice önde konumlandıran yapısı sayesinde T-Cross kompakt boyutlarına rağmen dört adet geniş kapısıyla sürücü ve yolcuların araca iniş/çıkışı kolaylaştırıyor. 2,55 metre uzunluğundaki aks mesafesi, beş kişiye gerekli olan ferah bir yaşama alanını beraberinde getiriyor. Bagaj kapasitesi kullanım şeklinde bağlı olarak 385 ve 455 litrelik bir hacim sunuyor. Arka sırtlıkları katlanabilen ön yolcu koltuğu ve arka koltukları sayesinde T-Cross, 1.281 litreye kadar geniş bir bagaj kapasitesi sunabiliyor.

Farklı ihtiyaçlaraya uygun fonksiyonel kullanım

T-Cross'ta sürücü ve ön yolcu yoldan 597 mm ve arka yolcular ise 652 mm yükseklikte oturuyor. Yükseltilmiş oturma pozisyonu sayesinde sürücü ve beraberindeki yolcular çevreye hakim rahat bir görüşün keyfini çıkarıyor. İç mekan son derece geniş bir yaşama alanı sunuyor ve yolculara daha büyük bir araçta oturuyormuş hissi veriyor. Ayrıca koltuklar farklı ihtiyaçları karşılamak için son derece esnek, hızlı ve basit bir şekilde ayarlanabiliyor. 14 santimetreye kadar ileri-geri hareket eden yatay sürgülü arka koltuklar sayesinde, yolcuların bacak mesafesi veya kullanım ihtiyacına bağlı olarak bagaj hacmi arttırılabiliyor. Kabin içi fonksiyonellik, 1/3 – 2/3 oranında asimetrik katlanabilen arka koltuk sırtlığı ile daha da artıyor.

Volkswagen SUV ailesi T-Cross ve Taigo ile büyüyor

Sürüş destek sistemleri

T-Cross, daha üst segmentlerde sunulan güvenlik özellikleriyle sınıfının en güvenli SUV modellerinden biri olmayı başarıyor. En yüksek çarpışma ve yolcu koruması dereceleri elde etmesine ek olarak, en baştan çarpışma riskini azaltmak ve aynı zamanda sürüş konforunu artırmak üzere tasarlanan kapsamlı sürüş destek sistemleriyle donatılıyor. Bu özellikler opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

T-Cross, Life ve Style olmak üzere iki farklı donanım seviyesinde satışa sunuluyor. Life donanım seviyesiyde; Halojen Farlar ve LED Stop lambaları, 16¨ alüminyum alaşım jantlar, siyah tavan rayları, 8 inç renkli dokumatik ekranlı "Discover Media" Radyo ve Navigasyon Sistemi, İkincil Çarpışma Freni "Multi Collision Brake", Manevra frenleme fonksiyonu, Hız sabitleyici "Cruise Control" gibi özellikler standart olarak yer alıyor.

İkinci donanım seviyesi olarak Style devreye giriyor. Life donanım seviyesine ek olarak; ambiyans aydınlatma, gümüş tavan rayları, krom çerçeveli ön sis farları ve statik dönüş farları, yan camların altında krom çizgi detayları, Full LED ön farlar, iki bölgeli tam otomatik klima "Climatronic" ve 17 inç alaşım jantlar bulunuyor.

Volkswagen SUV ailesi T-Cross ve Taigo ile büyüyor

Turbo beslemeli motor seçeneği

T-Cross yüksek verimlilik seviyesine sahip turbo beslemeli motor seçeneği ile sunuluyor. Üç silindirli 1.0 TSI 110 PS benzinli motor, altı ileri manuel şanzıman veya yedi vitesli DSG şanzıman ile tercih edilebiliyor.

Volkswagen SUV ailesi T-Cross ve Taigo ile büyüyor

Volkswagen SUV ailesi T-Cross ve Taigo ile büyüyor

Volkswagen SUV ailesi T-Cross ve Taigo ile büyüyor

Volkswagen SUV ailesi T-Cross ve Taigo ile büyüyor

Volkswagen SUV ailesi T-Cross ve Taigo ile büyüyor

Volkswagen SUV ailesi T-Cross ve Taigo ile büyüyor

Volkswagen SUV ailesi T-Cross ve Taigo ile büyüyor

Volkswagen SUV ailesi T-Cross ve Taigo ile büyüyor

Volkswagen SUV ailesi T-Cross ve Taigo ile büyüyor

Volkswagen SUV ailesi T-Cross ve Taigo ile büyüyor

Volkswagen SUV ailesi T-Cross ve Taigo ile büyüyor

Volkswagen SUV ailesi T-Cross ve Taigo ile büyüyor

Volkswagen SUV ailesi T-Cross ve Taigo ile büyüyor

Volkswagen SUV ailesi T-Cross ve Taigo ile büyüyor

Volkswagen SUV ailesi T-Cross ve Taigo ile büyüyor

Volkswagen SUV ailesi T-Cross ve Taigo ile büyüyor

Volkswagen SUV ailesi T-Cross ve Taigo ile büyüyor

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YORUMLAR
500
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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Volkswagen SUV ailesi T-Cross ve Taigo ile büyüyor - Son Dakika


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