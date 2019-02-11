Son Dakika Haberleri: Volkswagen T-Roc Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Volkswagen T-Roc Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

2 gün önce

Volkswagen'ın kompakt SUV otomobili T-Roc, şık tasarımı ve güçlü motoru ile Türkiye'de satışa sunuldu. Aracın özelliklerini ve fiyatını makalemizden öğrenebilirsiniz.

Volkswagen T-Roc Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı, System.String[]
Alman otomotiv devi Volkswagen, şirketin en yeni kompakt SUV modeli olan T- Roc'u Türkiye pazarında resmi olarak satışa sundu. Volkswagen ürün kataloğunda Tiguan'in altında yer alan araç, ilk etapta yalnızca 1.5 TSI 150 PS ACT motor ve 7 ileri DSG şanzımanlı modeli ile satışa sunuluyor.




250 Nm tork sayesinde etkileyici bir itiş gücüne sahip olan araç, 0'dan 100km/s hıza 8.4 saniye gibi bir sürede çıkabiliyor. Otomobilin maksimum hızı ise 205km/s olarak açıklandı. Tasarımı ile Volkswagen şıklığını çamurluğuna kadar hissettiren T-Roc, 11 farklı renk ve 4 farklı tavan seçeneğine sahip.



Türkiye'de Highline donanım paketi ile satışa sunulacak olan T-Roc, 8 inçlik bilgi-eğlence ekran, LED farklar, App connect mobil bağlantı, 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar, dijital gösterge paneli, ön/arka park sensörleri, 2 bölgeli tam otomatik klima gibi standart özelliklere sahip. Araçta bulunan sürüş destek sistemlerini ise çarpışma hazırlığı, paralel park asistanı, kör nokta uyarı sistemi, şerit takip asistanı ve yaya algılama özelliğine sahip ön bölge asistanı olarak sıralayabiliriz. Otomobil, tüm bu donanım ve tasarım özellikleri ile 192 bin TL fiyat etiketine sahip oluyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:45 

Araç, Volkswagen, Türkiye, Roc, Teknoloji
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