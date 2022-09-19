Efsane, elektrikli oldu! ID.Buzz modelini inceledik

Ticari araçlar da elektrikli otomobil furyasına katıldı. Volkswagen tarafından sıfır emisyon vizyonu ile geliştirilen ID.Buzz ailesinin inceleme videosu ile karşınızdayız.

Volkswagen Ticari Araç, IAA Ticari Araç Fuarı'nda sergilediği ID.Buzz model ailesiyle sürüşte yeni bir dönemin başlayacağını duyurdu. Fuarda karşımıza çıkan ID.Buzz Cargo modeli, oldukça iddialı özelliklere sahip.

Yeni ID.Buzz bize neler sunuyor? Volkswagen ID.Buzz inceleme

Hem ID.Buzz Pro hem de ID.Buzz Cargo, 425 km'ye kadar menzil sunabiliyor. 30 dakika gibi kısa bir sürede hızlı şarj imkanı tanıyan modeller, beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

İkonik tasarım ile ileri teknolojiyi bir araya getiren Volkswagen, ID.Buzz modellerinde 204 beygir ve 310nm tork üretebilen elektrik motoru kullandı. Arkadan itişli olan ID.Buzz, 77kW kapasiteli batarya ile karşımıza çıkıyor.

FSD Beta ile yapay zeka ve otonom sürüşün geldiği son nokta!

Yaklaşık 11 metre dönüş çapına sahip olan VW ID.Buzz, şehir içi kullanımda da büyük avantaja sahip. Volkswagen, ID.Buzz modellerine sürüş verilerinden yararlanan Travel Asist (yarı otonom sürüş asistanı) ve şerit takip sistemi gibi teknolojilere de yer verdiğini açıkladı. Ayrıca araçta Park Assist Plus, Car2X (yakın çevre ve tehlike uyarıları) ve yaya ve bisikletli hassasiyetli Front Assist (otonom acil frenleme) gibi birçok sürücü destek sistemi de standart olarak sunuluyor.

Beş koltuklu MPV modeli olan ID.Buzz Pro modelinde iki sürgülü kapı standart olarak sunuluyor. ID.Buzz Pro'da 1.121 litre bagaj alan kapasitesi mevcut. Arka koltuklar katlandığında ise kapasite 2.205 litreye çıkıyor. Yeni modellerin 2023'ün son çeyreğinde Avrupa pazarında, 2024'ün ilk çeyreğinde ise Türkiye pazarında satışa çıkacağını hatırlatmakta fayda var.

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