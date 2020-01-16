Volkswagen tepe yöneticisi Herbert Diess: Değişime ayak uydurmazsak Nokia gibi oluruz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Volkswagen tepe yöneticisi Herbert Diess: Değişime ayak uydurmazsak Nokia gibi oluruz - Son Dakika Dünya

Volkswagen tepe yöneticisi Herbert Diess: Değişime ayak uydurmazsak Nokia gibi oluruz

6 saat önce

Otomobillerin artık sadece bir taşıt, üreticilerin de artık sadece bir araç üreticisi olmaktan çıktığını söyleyen Herbert Diess "geleneksel otomobil üreticilerinin dönemi kapandı," ifadelerini kullandı

Volkswagen tepe yöneticisi Herbert Diess: Değişime ayak uydurmazsak Nokia gibi oluruz, System.String[]

Volkswagen'in tepe yöneticisi Herbert Diess Nokia'nın kaderini paylaşmamak için değişime ayak uydurmada daha hızlı davranmaları gerektiğini söyledi.


Diess, Alman üreticinin üst düzey yöneticileri ile yaptığı küresel toplantı sonrası asıl sorunun yeterince hızlı olup olmadıklarını vurgulayarak şu andaki performansla bunun oldukça zor olacağını belirtti.

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Volkswagen, Nokia, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:57 
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