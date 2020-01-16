Volkswagen tepe yöneticisi Herbert Diess: Değişime ayak uydurmazsak Nokia gibi oluruz

Volkswagen'in tepe yöneticisi Herbert Diess Nokia'nın kaderini paylaşmamak için değişime ayak uydurmada daha hızlı davranmaları gerektiğini söyledi.



Diess, Alman üreticinin üst düzey yöneticileri ile yaptığı küresel toplantı sonrası asıl sorunun yeterince hızlı olup olmadıklarını vurgulayarak şu andaki performansla bunun oldukça zor olacağını belirtti.