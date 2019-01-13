Son Dakika Haberleri: "Volkswagen, Türkiye'deki Ford fabrikalarında minibüs üretecek"

"Volkswagen, Türkiye'deki Ford fabrikalarında minibüs üretecek"

43 dakika önce

TAYSAD Başkanı Kanca, "Volkswagen, minibüs üretme konusunda Ford Otosan ile hemen hemen anlaşmış durumda.

TAYSAD Başkanı Kanca, " Volkswagen, minibüs üretme konusunda Ford Otosan ile hemen hemen anlaşmış durumda. Bu kesin... Türkiye'de üretilen Ford Transit'lerin üretildiği fabrikalarda Volkswagen minibüsleri üretilecek" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:16 

Türkiye, Volkswagen, Ford, Ekonomi
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