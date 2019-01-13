"Volkswagen, Türkiye'deki Ford fabrikalarında minibüs üretecek"
43 dakika önce
TAYSAD Başkanı Kanca, "Volkswagen, minibüs üretme konusunda Ford Otosan ile hemen hemen anlaşmış durumda.
TAYSAD Başkanı Kanca, " Volkswagen
, minibüs üretme konusunda Ford Otosan
ile hemen hemen anlaşmış durumda. Bu kesin... Türkiye
'de üretilen Ford Transit'lerin üretildiği fabrikalarda Volkswagen minibüsleri üretilecek" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:16
Bülent Uygun, Choupo-Moting'in Beşiktaş'ta Oynamak İstediğini İddia Etti
Türkiye'nin "İsraf Raporu" Açıklandı! Sonuçlar Çok Çarpıcı
Alanya'nın Rusya Uyruklu Belediye Başkan Adayı Seçim Çalışmalarına Başladı
İçerdiği Yüksek Besin Değeriyle Kahramanmaraş Tarhanası Şifa Dağıtıyor