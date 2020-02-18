Volkswagen Türkiye yatırımını bir kez daha erteledi - Son Dakika
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Volkswagen Türkiye yatırımını bir kez daha erteledi

7 saat önce

Volkswagen Türkiye yatırımını bir kez daha erteledi

Volkswagen Türkiye yatırımını bir kez daha erteledi, System.String[]

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, daha önce Türkiye'ye yapmayı planladığı ancak Barış Pınarı Harekatı nedeniyle askıya aldığı Türkiye yatırımını bir kez daha erteledi.


Reuters'a konuşan bir kaynak bu yılın ortalarına kadar zamanları olduğunu ve o zamana kadar bir karar vereceklerini aktardı.

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Volkswagen, Türkiye, Reuters, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:49 
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