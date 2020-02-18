Volkswagen Türkiye yatırımını bir kez daha erteledi

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, daha önce Türkiye'ye yapmayı planladığı ancak Barış Pınarı Harekatı nedeniyle askıya aldığı Türkiye yatırımını bir kez daha erteledi.



Reuters'a konuşan bir kaynak bu yılın ortalarına kadar zamanları olduğunu ve o zamana kadar bir karar vereceklerini aktardı.