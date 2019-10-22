Volkswagen: Türkiye'ye alternatif üretim yeri aramıyoruz

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in (VW) Türkiye'de kurulması planlanan üretim tesisine yönelik alternatif yer arayışı içinde olmadığı bildirildi.



Otomotiv devinin Üretim Müdürü Andreas Tostmann da gazetecilerle yaptığı görüşmede, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye'ye kurulması planlanan üretim tesisi beklemede. Aktif olarak alternatif bir yer arayışı içinde de değiliz." ifadesini kullandı.