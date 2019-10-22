Son Dakika Haberleri: Volkswagen: Türkiye'ye alternatif üretim yeri aramıyoruz
Son Dakika Dünya Volkswagen: Türkiye'ye alternatif üretim yeri aramıyoruz

Volkswagen: Türkiye'ye alternatif üretim yeri aramıyoruz

19 dakika önce

Volkswagen Türkiye'de kurulması planlanan üretim tesisine yönelik alternatif yer arayışı içinde olmadığını duyurdu

Volkswagen: Türkiye'ye alternatif üretim yeri aramıyoruz, System.String[]

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in (VW) Türkiye'de kurulması planlanan üretim tesisine yönelik alternatif yer arayışı içinde olmadığı bildirildi.


Otomotiv devinin Üretim Müdürü Andreas Tostmann da gazetecilerle yaptığı görüşmede, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye'ye kurulması planlanan üretim tesisi beklemede. Aktif olarak alternatif bir yer arayışı içinde de değiliz." ifadesini kullandı.

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Volkswagen, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:13 
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