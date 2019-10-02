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Volkswagen Türkiye'ye ilk adımı attı

36 dakika önce

Alman otomotiv devi Volkswagen, Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli 'Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ' unvanlı şirket kurdu.

Volkswagen Türkiye'ye ilk adımı attı, System.String[]

Alman otomotiv devi Volkswagen, Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli 'Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ' unvanlı şirket kurdu.


Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 2447 sayılı ilanına göre, merkezi Almanya'da bulunan Volkswagen, Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli 'Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ' unvanlı şirket kurdu. Buna göre; Volkswagen Turkey, 943 milyon 500 bin Türk lirası sermaye ile Manisa'da kurulurken, şirketin merkezi 'KeçiliköyOSB Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 14/118 Yunusemre/Manisa' oldu.


Alınan bilgiye göre şirket; otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kuruldu. - İSTANBUL

Volkswagen, Türkiye, Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:46 Kaynak: İHA
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Otomotiv devi Volkswagen Manisa'da şirket kurdu
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