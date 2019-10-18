Son Dakika Haberleri: Volkswagen, Türkiye'ye yatırımını devam ettirecek
Son Dakika Ekonomi Volkswagen, Türkiye'ye yatırımını devam ettirecek

Volkswagen, Türkiye'ye yatırımını devam ettirecek

1 saat önce

Volkswagen, Türkiye'ye yatırımını devam ettirecek Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay: "Volkswagen yatırımı devam edecek"İSTANBUL - Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Volkswagen şu anda yatırımını durdurmuş durumda değil. Volkswagen yatırımı devam edecek" dedi.

Volkswagen, Türkiye'ye yatırımını devam ettirecek

Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay: "Volkswagen yatırımı devam edecek"

İSTANBUL - Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Volkswagen şu anda yatırımını durdurmuş durumda değil. Volkswagen yatırımı devam edecek" dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, DEİK'in düzenlediği 'Türkiye'nin Kuşak ve Yol Girişiminde Konumlandırılması' bilgilendirme toplantısında son günlerde özellikle Alman medyası kaynaklı olarak ortaya atılan Volkswagen'in Türkiye'de kuracağı üretim merkezi yatırımını durduğu yönelik iddialara ilişkin değerlendirme yaptı. Turagay, Alman otomotiv devi Volkswagen'in Türkiye yatırımını durdurmadığını belirtti.

"Volkswagen şu anda yatırımını durdurmuş durumda değil"

Turagay, "Volkswagen şu anda yatırımını durdurmuş durumda değil. Bir kere bunu net ortaya koyalım. Volkswagen yatırımı devam edecek, çünkü şirket kuruldu. Bununla ilgili sürekli spekülasyonların çıkarılması hoş değil. Ben o noktada bir olumsuz görmüyorum" dedi.

Volkswagen, Türkiye'ye yatırımını devam ettirecek

Volkswagen, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:28 Kaynak: İHA
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