Volkswagen, üretim için son görüşmeleri yapıyor
2 gün önce
Türkiye'de üretim tesisi için son görüşmeleri yürüten Volkswagen, görüşmelerin iki hafta ya da daha kısa sürede tamamlanmasını bekliyor.
Türkiye'de üretim tesisi için son görüşmeleri yürüten Volkswagen, görüşmelerin iki hafta ya da daha kısa sürede tamamlanmasını bekliyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:45
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