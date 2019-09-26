Son Dakika Haberleri: Volkswagen, üretim için son görüşmeleri yapıyor
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Volkswagen, üretim için son görüşmeleri yapıyor

2 gün önce

Türkiye'de üretim tesisi için son görüşmeleri yürüten Volkswagen, görüşmelerin iki hafta ya da daha kısa sürede tamamlanmasını bekliyor.

Volkswagen, üretim için son görüşmeleri yapıyor, System.String[]

Türkiye'de üretim tesisi için son görüşmeleri yürüten Volkswagen, görüşmelerin iki hafta ya da daha kısa sürede tamamlanmasını bekliyor.

Volkswagen, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:45 
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