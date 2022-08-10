Volkswagen ve Audi araçlarını geri çağırıyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Volkswagen ve Audi araçlarını geri çağırıyor!

10.08.2022 11:02
Volkswagen ve Audi araçlarını geri çağırıyor!

Volkswagen ve Audi hava yastıklarında saptanan bir sorun nedeniyle bin 216 aracını geri çağırma kararı aldı.

Otomobil üreticileri satışa sundukları araçlarda tespit edilen bir sorun nedeniyle araçlarını zaman zaman geri çağırabiliyor. Ücretsiz onarımını yapılan bu araçlar daha sonrasında ise daha güvenli bir şekilde sahiplerine teslim ediliyor. Şimdiye kadar birçok marka benzer sorunlarla milyonlarca aracını geri çağırdı.

Hava yastığı sorunu nedeniyle araçlar geri çağırılıyor

Özellikle kullanıcıların güvenliklerini tehdit edebilecek konularda markalar bu işi oldukça sıkı tutuyor. Son olarak Volkswagen ve Audi hava yastıklarında saptanan bir sorun nedeniyle bin 216 aracını geri çağırma kararı aldı.

Beklenmeyen indirim! Volkswagen Golf, Ağustos 2022 fiyat listesi

Volkswagen Grubu, hava yastıklarının istenmeyen şekilde patlaması ve bu patlama sırasında araçtaki insanlara zarar verecek parçacıkların çevreye saçılması endişesi ile araçlarını geri çağırdığını belirtiyor. Bahsi geçen araçların ise 2016 yılı içerisinde üretildiği belirlenmiş durumda.

Volkswagen ve Audi araçlarını geri çağırıyor!

2016 Audi A3 Cabriolet, A3 E-Tron, A3 Sedan, R8, S3 Sedan, TT Coupe, TT Roadster, Volkswagen E-Golf, Golf, Golf GTI, Golf R ve Golf Estate modellerinin durumdan etkilendiği belirtiliyor. Buna göre bahsi geçen modeller yetkili bayilere geri çağırılarak gerekli işlemler gerçekleştirilecek.

Yaşanan problem akıllara ise Takata hava yastıklarını getirdi. Ancak yaşanan olayın, otomotiv sektörünü uzun zamandır olumsuz etkileyen Takata hava yastıklarından kaynaklanmadığı belirtiliyor. Görünen o ki, yaşanan sıkıntı Volkswagen ve Audi markaları ile sınırlı.

  • Volkswagen ve Audi araçlarını geri çağırıyor!
  • Volkswagen ve Audi araçlarını geri çağırıyor!

Geri çağırılan araçların ön yolcu hava yastığı modülünün tamamen değiştirileceği belirtildi. Tüm geri çağırmalarda olduğu gibi bu işlem de ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Volkswagen ve Audi, bu durumdan etkilenen araçların sahiplerini 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren servislere çağıracak.

Peki siz Audi ve Volkswagen markalarında yaşanan bu hava yastığı problemi ve araçların geri çağırılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Kaynak: Shiftdelete

Volkswagen, Audi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Volkswagen ve Audi araçlarını geri çağırıyor! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
15:18 Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
14:49 AFAD'dan İstanbullulara kuvvetli yağış uyarısı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun
14:47 Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı
14:47 Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasını çok sert cevap: Artık saçmalayın, bizi rahat bırakın!
14:11 Türkiye bunu da gördü! Banu Parlak, "tek zaman bulduğum yer burası" deyip tuvalet ihtiyacını giderirken video paylaştı
14:59 CHP yurt dışı örgütlenme çalıştayı, yarın İstanbul'da başlıyor! Bülent Tezcan: Seçime yönelik çok ciddi çalışmalar yapılacak
14:34 Vali Yerlikaya'dan İstanbul için "turuncu" uyarı: Yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor
13:44 Survivor ünlüsü Aleyna Kalaycıoğlu, yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile yakalandı
13:40 Öfkeli veganlar, "hayvan sömürüsüne son" sloganlarıyla market basıp, reyondaki bütün sütleri yere döktü
13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "fiyatları düşürün" talimatı sonrası kooperatiflere ait marketlerde birçok ürüne indirim yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 15:43:57. #1.11#
SON DAKİKA: Volkswagen ve Audi araçlarını geri çağırıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement