Son Dakika Haberleri: Volkswagen ve Ford'dan Pickup İçin Ortaklık Anlaşması

Volkswagen ve Ford'dan Pickup İçin Ortaklık Anlaşması

1 saat önce

– Almanya merkezli Volkswagen AG ve ABD merkezli Ford Motor Co yeni bir pickup kamyoneti modeli üzerinde çalışmak üzere ortaklık anlaşması imzaladı.

Volkswagen ve Ford'dan Pickup İçin Ortaklık Anlaşması, System.String[]
Almanya merkezli Volkswagen AG ve ABD merkezli Ford Motor Co yeni bir pickup kamyoneti modeli üzerinde çalışmak üzere ortaklık anlaşması imzaladı. 

Volkswagen ticari araçlar yetkilisi Thomas Sedran, ABD'li ve Almanya'lı araba üreticileri arasındaki işbirliğinin sürücüsüz araçlar ve mobilite hizmetlerini de kapsayabileceğini söyledi ve ekledi:

"Ford'un otonom araçlar departmanı Argo'dan hisse satın alma konusunda yapıcı görüşmeler yapıyoruz."

Medyada Şubat ayında yer alan haberlerde, Volkswagen'in Ford'un sürücüsüz araç departmanına 1.7 milyar dolar değerindeyatırım yapmayı değerlendirdiği belirtilmişti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:14 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Ford, Volkswagen, Ekonomi
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