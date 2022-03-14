Volkswagen ve Ford "elektrikli araçlar" için ittifakını genişletiyor - Son Dakika
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Volkswagen ve Ford "elektrikli araçlar" için ittifakını genişletiyor

14.03.2022 18:27
Volkswagen ve Ford "elektrikli araçlar" için ittifakını genişletiyor

Alman otomobil markası Volkswagen ve ABD'li üretici Ford "elektrikli otomobiller" için ittifakını genişleteceklerini duyurdu.

Alman otomobil markası Volkswagen ve ABD'li üretici Ford "elektrikli otomobiller" için ittifakını genişleteceklerini duyurdu.

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, ABD'li otomobil üreticisinin, Volkswagen'in modüler otomobil platformunu (MEB) kullanarak ikinci bir elektrikli araç üreterek Alman otomobil üreticisiyle mevcut ortaklığını derinleştireceği belirtildi.

Ford böylece 2026'dan itibaren Avrupa'da elektrikli araçlar için planlanan üretim adetini 2'ye katlayarak 1,2 milyon adede çıkaracak.

İki şirket arasında elektrikli otomobillere yönelik iş birliğinin genişlemesiyle, Volkswagen yüksek teknoloji geliştirme maliyetlerini Ford ile paylaşarak elektrikli araçları daha ucuza piyasaya sürebilecek.

Volkswagen ve Ford, 2019'da "otonom ve elektrikli otomobiller" geliştirmek için güçlerini birleştirdiklerini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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