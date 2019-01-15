Volkswagen ve Ford yeni işbirliklerini açıklayacak
14 dakika önce
Volkswagen ve Ford'un otomotivde yeni işbirliği anlaşmasını bugün açıklaması bekleniyor.
Volkswagen ve Ford'un otomotivde yeni işbirliği anlaşmasını bugün açıklaması bekleniyor. Anlaşma kapsamında VW'nin Transporter modelinin Türkiye'deki Ford fabrikasında üretilmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:34
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