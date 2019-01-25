Volkswagen, Vergilerden Muaf Olmak İçin ABD'yle Görüşüyor
2 saat önce
İSVİÇRE'nin Davos kentinde bu yıl 49'uncusu düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuşan Volkswagen CEO'su Herbert Diess, ABD ve Çin arasındaki ticari gerginlikler nedeniyle, Çin'de azalan talebin büyük bir endişe oluşturduğunu söyledi.
İSVİÇRE'nin Davos kentinde bu yıl 49'uncusu düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuşan Volkswagen CEO'su Herbert Diess, ABD ve Çin arasındaki ticari gerginlikler nedeniyle, Çin'de azalan talebin büyük bir endişe oluşturduğunu söyledi. Diess, iki ülke arasında bir anlaşmaya ulaşılmasıyla söz konusu ticaret savaşının sona erebileceğini ve bu durumda Çin'deki talebin hafif artabileceğini de ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:07
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