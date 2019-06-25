Son Dakika Haberleri: Volkswagen, yatırım kararını veriyor
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Volkswagen, yatırım kararını veriyor

1 saat önce

Uzun süredir yeni yatırımı için görüşmeleri hızlandıran Alman devinin radarında Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye vardı.

Volkswagen, yatırım kararını veriyor, System.String[]
Uzun süredir yeni yatırımı için görüşmeleri hızlandıran Alman devinin radarında Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye vardı. Şimdi o kısa listede Türkiye bir adım daha ileride görünüyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:23 
Sırbistan Karadağ, Türkiye, Ekonomi
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