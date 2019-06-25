Volkswagen, yatırım kararını veriyor
1 saat önce
Uzun süredir yeni yatırımı için görüşmeleri hızlandıran Alman devinin radarında Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye vardı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:23
Uzun süredir yeni yatırımı için görüşmeleri hızlandıran Alman devinin radarında Sırbistan, Bulgaristan
, Romanya
ve Türkiye
vardı. Şimdi o kısa listede Türkiye bir adım daha ileride görünüyor.
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