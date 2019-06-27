Son Dakika Haberleri: "Volkswagen yatırımı için en müsait il Balıkesir'dir"
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"Volkswagen yatırımı için en müsait il Balıkesir'dir"

1 saat önce

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Alman otomotiv devi Volkswagen'in 1,3 milyar avroluk yeni yatırımı için Türkiye'yi seçmesine ilişkin, "Bu büyük yatırımı şehrimize istiyoruz.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Alman otomotiv devi Volkswagen'in 1,3 milyar avroluk yeni yatırımı için Türkiye'yi seçmesine ilişkin, "Bu büyük yatırımı şehrimize istiyoruz. Balıkesir konumu ve imkanlarıyla fırsatlar sunuyor." ifadesini kullandı.
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı da olan Mustafa Canbey, yaptığı açıklamada, Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Herbert Diess'in, 19 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından firmanın tercihini Türkiye'den yana kullandığını belirtti.
Balıkesir'in ilerleyen süreçte yatırımda ilgi odağı bir il haline gelebilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Canbey, şunları kaydetti:
"Balıkesir, Türkiye'nin göz bebeğidir. Nüfusuyla, arazisiyle, ulaşım imkanlarıyla yatırım için çok uygun olan ilimiz her anlamda yüksek potansiyele sahiptir. Dünyanın en büyük otomotiv markalarından biri olan Volkswagen'in Türkiye'ye gelerek üretim yapacak olması, fabrikanın kurulacağı bölge için çok değerli bir fırsat anlamına gelmektedir. Bu büyük yatırımı şehrimize istiyoruz. Balıkesir konumu ve imkanlarıyla fırsatlar sunuyor. Volkswagen yatırımı için en müsait il Balıkesir'dir. Ülkemizin otomotiv sektöründeki geçmişi ve otomotiv yan sanayisindeki kuvvetli yapısı yatırım yapacak şirket için de bir fırsat anlamını taşımaktadır. Bu bağlamda Balıkesir bahsettiğimiz fırsatların en değerlisidir. 1,3 milyar avroluk yatırım için Türkiye'yi tercih eden otomotiv devinin, ülkemizin yatırım için en kıymetli yerlerinden olan, gelişime açık, imkanları bol olan şehrimizi seçmesi ve hem ülkemize hem de Balıkesir'e bu önemli yatırımın kazandırılması için el birliğiyle çalışacağız."
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:30 Kaynak: AA
AK Parti, Türkiye, Volkswagen, Balıkesir, Ekonomi
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