Son Dakika Haberleri: Volkswagen yatırımı kaçar mı?

Volkswagen yatırımı kaçar mı?

1 saat önce

"Seçim sonuçlarının yaratacağı şüphe ve demokrasiye olan inançsızlık eklenirse 83 milyon nüfusa sahip Türkiye, Volkswagen'in milyar dolarlık yatırımını 7 milyonluk Sırbistan'a kaybedebilir.

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"Seçim sonuçlarının yaratacağı şüphe ve demokrasiye olan inançsızlık eklenirse 83 milyon nüfusa sahip Türkiye, Volkswagen'in milyar dolarlık yatırımını 7 milyonluk Sırbistan'a kaybedebilir."
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:13 

Sırbistan Karadağ, Türkiye, Volkswagen, Ekonomi
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