Volkswagen yatırımı kaçar mı?
1 saat önce
"Seçim sonuçlarının yaratacağı şüphe ve demokrasiye olan inançsızlık eklenirse 83 milyon nüfusa sahip Türkiye, Volkswagen'in milyar dolarlık yatırımını 7 milyonluk Sırbistan'a kaybedebilir.
"Seçim sonuçlarının yaratacağı şüphe ve demokrasiye olan inançsızlık eklenirse 83 milyon nüfusa sahip Türkiye
, Volkswagen
'in milyar dolarlık yatırımını 7 milyonluk Sırbistan
'a kaybedebilir."
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:13
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