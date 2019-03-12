Volkswagen, yeni fabrika yatırımı için görüşmeleri hızlandırdı
28 dakika önce
Volkswagen, yurtdışındaki yeni fabrika yatırımı için görüşmelerini hızlandırdı.
Volkswagen
, yurtdışındaki yeni fabrika yatırımı için görüşmelerini hızlandırdı. En güçlü adaylardan biri olarak görülen Türkiye
'nin ise ülkede yaşanan ekonomik gelişmelerden dolayı şansını kaybettiği iddia ediliyor. (Aysel Yücel)
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:30
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