Son Dakika Haberleri: Volkswagen, yeni fabrika yatırımı için görüşmeleri hızlandırdı

Volkswagen, yeni fabrika yatırımı için görüşmeleri hızlandırdı

28 dakika önce

Volkswagen, yurtdışındaki yeni fabrika yatırımı için görüşmelerini hızlandırdı.

Volkswagen, yeni fabrika yatırımı için görüşmeleri hızlandırdı, System.String[]
Volkswagen, yurtdışındaki yeni fabrika yatırımı için görüşmelerini hızlandırdı. En güçlü adaylardan biri olarak görülen Türkiye'nin ise ülkede yaşanan ekonomik gelişmelerden dolayı şansını kaybettiği iddia ediliyor. (Aysel Yücel)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:30 

Türkiye, Volkswagen, Ekonomi
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