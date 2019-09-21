Son Dakika Haberleri: Volkswagen yeni logosunu tanıttı
Son Dakika Otomobil Haber

Volkswagen yeni logosunu tanıttı

1 saat önce

CARMEDYA.COM – Volkswagen, genişleyen model gamı ve yen vizyonuyla birlikte logosunu da yeniledi. Yeni logo aynı zamanda marka için yeni bir dönemin de başlangıcını simgeliyor. Markanın elektrikli araç vizyonuna ve dijitalleşmeye atıfta bulunan logo, iki boyutlu ve oldukça sade çizgilerden oluşuyor. Beyaz logo, elektrikli araçlara dikkat çeken mavi fon üzerinde yer alıyor.The post Volkswagen yeni logosunu tanıttı appeared first on Carmedya.

Volkswagen yeni logosunu tanıttı, System.String[]

CARMEDYA.COM - Volkswagen, genişleyen model gamı ve yen vizyonuyla birlikte logosunu da yeniledi.



Yeni logo aynı zamanda marka için yeni bir dönemin de başlangıcını simgeliyor. Markanın elektrikli araç vizyonuna ve dijitalleşmeye atıfta bulunan logo, iki boyutlu ve oldukça sade çizgilerden oluşuyor. Beyaz logo, elektrikli araçlara dikkat çeken mavi fon üzerinde yer alıyor.


The post Volkswagen yeni logosunu tanıttı appeared first on Carmedya.

Volkswagen, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Neslican Tay'ın cansız bedeni gören kişiden duygulandıran sözler: Gelin gibi olmuş
Dünyanın ilk vajina müzesi Londra'da açılıyor Yılın ilk karı, Trabzon ve Gümüşhane'deki yaylalara düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 17:00:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Volkswagen yeni logosunu tanıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]