Volkswagen yeni logosunu tanıttı

Volkswagen, genişleyen model gamı ve yen vizyonuyla birlikte logosunu da yeniledi.







Yeni logo aynı zamanda marka için yeni bir dönemin de başlangıcını simgeliyor. Markanın elektrikli araç vizyonuna ve dijitalleşmeye atıfta bulunan logo, iki boyutlu ve oldukça sade çizgilerden oluşuyor. Beyaz logo, elektrikli araçlara dikkat çeken mavi fon üzerinde yer alıyor.



