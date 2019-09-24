Son Dakika Haberleri: Volkswagen yöneticilerine savcılık suçlaması
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Volkswagen yöneticilerine savcılık suçlaması

1 saat önce

Almanya'da Braunschweig Başsavcılığı, Volkswagen (VW) CEO'su Herbert Diess'in de aralarında olduğu üst düzey yöneticileri emisyon skandalında piyasayı manipüle etmekle suçladı.

Volkswagen yöneticilerine savcılık suçlaması, System.String[]

Almanya'da Braunschweig Başsavcılığı, Volkswagen (VW) CEO'su Herbert Diess'in de aralarında olduğu üst düzey yöneticileri emisyon skandalında piyasayı manipüle etmekle suçladı.

Braunschweig Başsavcılığı, egzoz değerlerinin manipülasyonu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Volkswagen CEO'su Diess, Başkanı Hans Dieter Poetsch ve eski CEO'su Martin Winterkorn'un piyasayı manipüle etmekle suçlandığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu yöneticilerin emisyon skandalının finansal etkileri konusunda yatırımcıları hızlı biçimde bilgilendirmemekle suçlandıkları ifade edildi.

VW Yönetim Kurulu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şirketin savcılıkla yakın iş birliği yaptığına dikkat çekilerek, süreçte sermaye piyasasının bilinçli olarak bilgilendirilmediği görüşünü taşımadıklarını bildirdi.

ABD Çevre Koruma Ajansı 2015 yılının eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, Bugatti, Scania ve Man gibi markaları bulunan Volkswagen Grubu, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD makamlarına yüksek cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı.

Bununla ilgili Almanya'da Braunschweig Savcılığı da şirket ve çok sayıda çalışan hakkında soruşturma başlatmıştı.

Volkswagen, Başsavcı, CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:24 Kaynak: AA
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