Son Dakika Haberleri: Volkswagenden ilk yarıda 9,6 milyar euro kar
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Volkswagenden ilk yarıda 9,6 milyar euro kar

2 saat önce

Şirket, yılın ilk 6 ayında 2018'in aynı dönemine göre vergi öncesi karını yüzde 6,5 artışla 9,6 milyar euroya çıkardı.

Volkswagenden ilk yarıda 9,6 milyar euro kar, System.String[]
Şirket, yılın ilk 6 ayında 2018'in aynı dönemine göre vergi öncesi karını yüzde 6,5 artışla 9,6 milyar euroya çıkardı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:47 
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