Volkswagenden ilk yarıda 9,6 milyar euro kar
2 saat önce
Şirket, yılın ilk 6 ayında 2018'in aynı dönemine göre vergi öncesi karını yüzde 6,5 artışla 9,6 milyar euroya çıkardı.
Şirket, yılın ilk 6 ayında 2018'in aynı dönemine göre vergi öncesi karını yüzde 6,5 artışla 9,6 milyar euroya çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:47
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